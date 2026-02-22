La entrega gratuita del DNI electrónico se extenderá desde enero hasta diciembre de 2026, con la proyección de emitir aproximadamente 700,000 documentos sin cobro alguno.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) impulsa campañas conjuntas con municipalidades y otras entidades públicas para facilitar la obtención del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe). Como parte de estas acciones, durante el 2026 determinados sectores de la población podrán tramitarlo sin pagar. Entérate en esta nota quiénes califican.

¿Quiénes pueden acceder al DNI electrónico gratuito?

La entrega gratuita del DNI electrónico fue aprobada mediante resoluciones emitidas a finales de 2025 y se mantiene vigente desde el primer día hábil de enero hasta el 31 de diciembre de 2026. Para este periodo se estima la emisión de cerca de 700.000 documentos electrónicos sin cobro alguno.

La medida permite realizar diversos procedimientos sin costo, como la inscripción por primera vez, renovación del documento y otros trámites vinculados, dentro de programas ejecutados en coordinación con instituciones de todo el país.

La entidad identificó dos grandes grupos de beneficiarios que podrán acceder a este servicio durante el año.

Primer grupo de beneficiarios

Este primer segmento concentra a poblaciones priorizadas por edad, condición o funciones específicas. En total, se proyecta la emisión de 470.000 DNI electrónicos para estas personas:

Niños, niñas y adolescentes de 0 a 16 años que gestionen su DNIe en Oficinas Registrales Auxiliares.

Bebés de 0 a 1 año atendidos en centros de atención del organismo registral.

Integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú en el contexto de las Elecciones Generales 2026.

Personas con discapacidad, sin límite de edad.

Segundo grupo de beneficiarios

El segundo bloque está orientado principalmente a ciudadanos en situación de vulnerabilidad social o con dificultades de acceso a servicios del Estado. Para este grupo se han destinado 157.000 trámites gratuitos:

Personas registradas en el SISFOH en condición de pobreza o pobreza extrema.

Adultos mayores desde los 60 años que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Ciudadanos atendidos mediante la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad (EASS), a través de las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS) y embarcaciones de la Armada en zonas alejadas.

Poblaciones indígenas u originarias del VRAEM, regiones de frontera y territorios con limitaciones económicas de acceso.

Bomberos voluntarios en todo el país.

Personas que cuenten con acreditación de situación de especial protección.

Con estas disposiciones, se busca ampliar el acceso al documento electrónico en sectores históricamente menos atendidos y fortalecer la identificación de la población en todo el territorio nacional.

Atención en distintos departamentos

El Reniec viene desplegando jornadas presenciales en diversas zonas del país en coordinación con gobiernos locales. Durante los meses de enero y febrero se habilitaron puntos de atención en departamentos como Áncash, Amazonas, Cajamarca y Lima, entre otras regiones consideradas prioritarias.

Estas actividades se desarrollan como parte de la estrategia “Verano Inclusivo”, una iniciativa orientada a acercar el documento de identidad digital a poblaciones con mayor dificultad de acceso, como niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.