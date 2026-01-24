La Comisión de Trabajo del Congreso aprobó acuerdos que beneficiarán a los asegurados de EsSalud , ampliando la cobertura del seguro social de salud para ciertos grupos.

¡La mejor noticia! La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso aprobó de forma unánime acuerdos que beneficiarán a los asegurados de EsSalud. En la búsqueda de mejorar las condiciones laborales para ciertos grupos, se aprobaron dictámenes que permitirá la ampliación de la cobertura del seguro social de salud administrado por la entidad para estos grupos.

Extienden la cobertura familia en EsSalud y estos serán los favorecidos

En una sesión presidida por el congresista Alex Paredes González, se aprobó el dictamen que modifica la Ley 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en la Salud. Esta propuesta permitirá que se reconozca entre los asegurados a los hijos mayores de edad que se encuentren cursando sus estudios hasta la edad de 25 años, además de los padres que tengan una dependencia económica del asegurado en EsSalud.

También se dio aprobación para un dictamen que busca otorgar licencia remunerada de un año para los empleados que hayan sido diagnosticados con cáncer. Dicha medida está sustentada en el Proyecto de Ley 4017/2022-CR, misma que fue aprobada por 15 votos de unanimidad.

Del mismo modo se determina que las entidades estatales tendrán que conservar el puesto del trabajador en ese periodo de licencia y no podrá ser ocupado por un reemplazo, manteniéndose a su vez, correctamente presupuestada.