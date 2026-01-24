Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Marcia Succar, esposa de Carlos Zambrano, toma drástica decisión tras denuncia por presunto abuso

Buenas noticias para asegurados de EsSalud: Amplían cobertura familiar y estos serán los nuevos beneficiados

La Comisión de Trabajo del Congreso aprobó acuerdos que beneficiarán a los asegurados de EsSalud, ampliando la cobertura del seguro social de salud para ciertos grupos.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Buenas noticias para asegurados de EsSalud: Amplían cobertura familiar y estos serán los nuevos beneficiados
    Buenas noticias para asegurados de EsSalud | Composición: Wapa Captura de pantalla Facebook
    Buenas noticias para asegurados de EsSalud: Amplían cobertura familiar y estos serán los nuevos beneficiados

    ¡La mejor noticia! La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso aprobó de forma unánime acuerdos que beneficiarán a los asegurados de EsSalud. En la búsqueda de mejorar las condiciones laborales para ciertos grupos, se aprobaron dictámenes que permitirá la ampliación de la cobertura del seguro social de salud administrado por la entidad para estos grupos.

    wapa.pe

    VER MÁS: Director de Alianza Lima expone severa falta de Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia por presunto abuso: "Está confirmado que ingresaron mujeres a la concentración"

    Extienden la cobertura familia en EsSalud y estos serán los favorecidos

    En una sesión presidida por el congresista Alex Paredes González, se aprobó el dictamen que modifica la Ley 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en la Salud. Esta propuesta permitirá que se reconozca entre los asegurados a los hijos mayores de edad que se encuentren cursando sus estudios hasta la edad de 25 años, además de los padres que tengan una dependencia económica del asegurado en EsSalud.

    También se dio aprobación para un dictamen que busca otorgar licencia remunerada de un año para los empleados que hayan sido diagnosticados con cáncer. Dicha medida está sustentada en el Proyecto de Ley 4017/2022-CR, misma que fue aprobada por 15 votos de unanimidad.

    Del mismo modo se determina que las entidades estatales tendrán que conservar el puesto del trabajador en ese periodo de licencia y no podrá ser ocupado por un reemplazo, manteniéndose a su vez, correctamente presupuestada.

    Otras de las grandes beneficiadas serían las madres trabajadoras. Con la aprobación del dictamen que busca cambiar la Ley 31572 (Ley del Teletrabajo). Esto pretende que se adapta de manera correcta en el teletrabajo ofreciendo las respuestas pertinentes a la satisfacción de las madres que trabajan y reforzando sus garantías laborales.

    wapa.pe

    TE INTERESA: ¡A llenar los baldes! Corte de agua afectará por hasta 12 horas a cuatro distritos este 23 y 24 de enero: mira si el tuyo está en la lista

    SOBRE EL AUTOR:
    Buenas noticias para asegurados de EsSalud: Amplían cobertura familiar y estos serán los nuevos beneficiados
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Hombre compró botella de vino a casi S/ 200 en famoso restaurante pero quedó "helado" al ver su precio en línea

    ¡A llenar los baldes! Corte de agua afectará por hasta 12 horas a cuatro distritos este 23 y 24 de enero: mira si el tuyo está en la lista

    Corte de agua este 21 y 22 de enero en siete distritos: estas son las zonas afectadas y los horarios, informa Sedapal

    Director de Alianza Lima expone severa falta de Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia por presunto abuso: "Está confirmado que ingresaron mujeres a la concentración"

    Parque de las Aguas Lima 2026: estos son los grupos que entran sin costo

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;