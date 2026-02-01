La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), organismo técnico del Ministerio de Salud (Minsa), lanzó una alerta sanitaria de carácter urgente con el objetivo de proteger la salud de la población. La advertencia responde a la detección de un grave incumplimiento en los estándares de calidad de un producto farmacéutico de uso inyectable, lo que motivó una medida inmediata a nivel nacional.

Digemid emite alerta sanitaria y ordena retiro de medicamento inyectable

De acuerdo con la información difundida, el producto afectado corresponde al “Polvo para suspensión inyectable (MEGACILINA B 1 200 000 UI)”, el cual se comercializa en una presentación que incluye un vial con polvo para suspensión inyectable y una ampolla de agua estéril de 5 mL como disolvente. Este medicamento cuenta con registro sanitario EE-10170 y es de fabricación ecuatoriana.

La alerta también fue replicada mediante un aviso de consumo publicado el 29 de enero, el cual advierte a los pacientes y profesionales de la salud sobre los riesgos asociados al uso de este producto. Tras someterse a los controles correspondientes, se identificó que el lote 2304067 no superó las pruebas de calidad, por lo que se determinó su retiro inmediato del mercado y posterior destrucción.

"La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) dispuso el retiro y destrucción de todas las unidades del lote 2304067 del producto farmacéutico", se lee en la alerta que puedes leer en este enlace.

Retiran medicamento inyectable por riesgo a la salud

Las autoridades sanitarias ordenaron el retiro inmediato de un medicamento que se comercializaba en farmacias, como medida preventiva para evitar posibles daños a la salud de los pacientes. La decisión se tomó luego de que el producto no superara una evaluación técnica durante un proceso de control de calidad, lo que encendió las alertas en el sector sanitario.

Según el informe emitido tras los análisis correspondientes, uno de los componentes del fármaco presentó una falla considerada de alta gravedad, lo que motivó la intervención de las entidades competentes y la activación del protocolo de retiro del mercado.

"Control de calidad determinó que no es conforme para el ensayo de pH de la suspensión reconstituida (25°C). Resultado crítico de calidad", indica el reporte.

Ante este escenario, las autoridades advirtieron que el uso del medicamento podría representar un riesgo para los consumidores, por lo que exhortaron a la población a no utilizarlo bajo ninguna circunstancia. Del mismo modo, se solicitó a los establecimientos farmacéuticos suspender de inmediato su comercialización y proceder con su descarte.