El Minsa recomendó a padres y cuidadores no adquirir estos productos y reportar su venta a las autoridades locales, a fin de garantizar la salud pública.

Minsa ordena retiro de estas fórmulas infantiles | Composición: Wapa Captura de pantalla - iStock.com / Benjamin Clapp EN ESTE ARTÍCULO

Minsa ordena retiro de estas fórmulas infantiles | Composición: Wapa Captura de pantalla - iStock.com / Benjamin Clapp EN ESTE ARTÍCULO

El Ministerio de Salud (Minsa), mediante la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), comunicó el retiro preventivo del mercado de algunas fórmulas infantiles de la marca Alula Gold Premium. La medida busca proteger la salud pública y se adopta como acción preventiva ante un posible riesgo sanitario.

Lista de productos incluidos en la alerta sanitaria

Los productos comprendidos en esta disposición son: Alula Gold Premium (0 a 12 meses), Alula Gold 1 Premium, Alula Gold 2 Premium y Alula Gold Comfort Premium. Estas fórmulas son importadas por la empresa Sanulac Nutrición Perú S.A.C., que inició el retiro oficial de los lotes involucrados desde el 22 de enero de 2026, conforme a la normativa sanitaria vigente.

¿Por qué se retiraron estos productos del mercado?

La decisión responde a la detección de una posible presencia de trazas de cereulida en el componente Omega 6 ARA, utilizado en la elaboración de estas fórmulas infantiles. En niveles elevados, esta sustancia podría generar alteraciones gastrointestinales, motivo por el cual las autoridades aplicaron el principio de precaución y ordenaron el retiro inmediato.

La alerta fue notificada a las Direcciones Regionales de Salud (Diresa), Gerencias Regionales de Salud (Geresa) y Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS) en todo el país. Estas entidades, en coordinación con los gobiernos locales, deberán supervisar que el retiro se cumpla en establecimientos como supermercados, boticas, farmacias y otros puntos de venta.

Recomendaciones para padres y cuidadores

De manera preventiva, el Minsa exhortó a padres, madres y cuidadores a no adquirir ni consumir los productos señalados hasta que concluyan las evaluaciones sanitarias correspondientes y se emita una nueva comunicación oficial.

¿Dónde reportar la venta de estos productos?