Digesa exige el RETIRO INMEDIATO de esta leche infantil en polvo y pide evitar su consumo por posible riesgo a la salud

La Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) anuncia el retiro de una fórmula infantil de Nestlé en Perú debido a una posible desviación de calidad en un lote específico.

    La Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), organismo adscrito al Ministerio de Salud, dio a conocer el retiro voluntario y preventivo de una fórmula infantil que se comercializa en el país. La medida se adoptó tras identificarse una posible desviación de calidad en un lote específico del producto, como parte de las acciones de vigilancia sanitaria.

    wapa.pe

    Digesa ordena retiro preventivo de fórmula infantil por alerta de calidad

    De acuerdo con el Comunicado N.° 01-2026-DIGESA/MINSA, la decisión fue tomada por la propia empresa responsable de la importación, Nestlé Marcas Perú S.A.C., en cumplimiento de sus protocolos internos y de la normativa vigente sobre inocuidad alimentaria.

    El retiro aplica únicamente a una presentación determinada, por lo que Digesa precisó que no se trata de una afectación general del producto. Los datos identificados corresponden a una fórmula infantil en lata de 800 gramos, perteneciente a un lote específico importado por la mencionada empresa.

    • Producto: NAN® Supreme Pro 2
    • Formato: envase en lata de 800 g
    • Número de lote: 52840742F2
    • Empresa importadora: Nestlé Marcas Perú S.A.C.
    Comunicado oficial de Digesa
    Comunicado oficial de Digesa

    La autoridad sanitaria aclaró que, hasta el momento, no se han detallado públicamente las características de la desviación detectada y que la medida responde a un enfoque preventivo orientado a proteger la salud de la población.

    wapa.pe

    Recomendaciones para consumidores y establecimientos

    Digesa exhortó a la empresa a ejecutar de manera inmediata el retiro del producto del mercado y señaló que viene realizando acciones de supervisión dentro de sus competencias. Asimismo, pidió a los consumidores abstenerse de comprar o utilizar el producto involucrado, considerando que está dirigido principalmente a niños y niñas.

    En caso de que el producto continúe a la venta en supermercados, farmacias, boticas u otros comercios, la población debe reportarlo a la autoridad sanitaria correspondiente de su jurisdicción. Para facilitar estas alertas, se habilitó el correo electrónico digesaconsul@minsa.gob.pe

    Finalmente, la entidad informó que esta disposición ya fue comunicada a las Direcciones y Gerencias Regionales de Salud, así como a las Direcciones de Redes Integradas de Salud, con el fin de reforzar la vigilancia y verificar el retiro efectivo del producto a nivel nacional. El comunicado fue emitido en Lima el 6 de enero de 2026.

