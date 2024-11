Las palabras de agradecimiento por ser madrina de bautizo son importantes para la familia, ello al ser el primer discurso brindado por la segunda madre. El honor de ser madrina y tener un ahijado se complementa con la responsabilidad brindada, siendo ella quien cuidará y protegerá al menor en caso de estar desamparado. Wapa te comparte el mejor mensaje que se puede brindar durante un bautizo. Los padrinos o madrinas deberán tener en cuenta el discurso brindado frente a todos los asistentes, siendo las palabras más importantes que marcarán la vida del ahijado.

En un bautizo es necesario brindar algunas palabras de agradecimiento.

Palabras de agradecimiento por ser madrina de bautizo

"Queridos amigos y compadres,

Este es un momento importante para la vida de todos los que estamos aquí presentes. Quiero agradecer de todo corazón por haberme elegido como la madrina de (nombre del pequeñ@), quien ahora se convierte en mi ahijado. Es sin duda la mejor noticia que recibí en tanto tiempo y es un placer poder formar parte de su vida.

Hoy es un día de celebración, un día de paz y reconocimiento, por eso quería dedicar unas palabras de agradecimiento. Este corto discurso busca expresar mi agradecimiento hacia la gran oportunidad que me brindan de ser parte de sus vidas.

La fecha de su bautizo será la más importante y siempre lo recordaré. Cuando me enteré de su llegada no pude contener el llanto porque al fin podría conocer a quien sería mi ahijada, y ahora la veo tan grande en esta gran ceremonia. Sé que es una gran responsabilidad y la acepto completamente, yo estaré siempre a su lado y la cuidaré y protegeré en todo momento.

Brindo por este compromiso, brindo por esta hermosa familia, brindo por todos nosotros y por el gran bautizo de (nombre). Sé que un día va a crecer y les prometo que la guiaré, aconsejaré y seré la voz de la experiencia que aconseja, orienta y alienta las aspiraciones del nuevo hombre de esta gran familia. ¡Brindo mis mejores anhelos por esta nueva vida!. Muy agradecido."

Las palabras de una madrina para su ahijado de bautizo son importantes para la familia.

Palabras de un padrino de bautizo

Las palabras de agradecimiento de un padrino es muy importante, siendo el segundo padre que gana un niño en medio del bautismo. La celebración espiritual brinda al ahijado un sentimiento de protección externa, el cual se representa en los padrinos. Wapa te comparte las mejores palabras para sorprender a los 'compadres'.

"Hoy me convierto en tu padrino y eso tiene un gran significado. No solo soy un adulto más que te cuidará y apoyará cuando lo necesites. También me convertiré en tu confidente y principal protector cuando tus padres estén lejos. Hoy, el día de tu bautizo, es muy especial para ambos y espero que tengamos tantas aventuras futuras que nos faltará memoria para contarlas.

Si bien soy una persona elegida por tus padres, no dejo de ser quien llega a tu casa por las tardes solo para jugar por largas horas. Posiblemente me convierta en quien debe protegerte, pero en mí también encontrarás a un amigo que puede seguirte el ritmo en todas tus ocurrencias.

Gracias por elegirme como tu padrino, este día siempre quedará en mí y lo atesoraré. También prometo darte muchos regalos en tu cumpleaños y Navidad, verás que no me olvidaré de los días importantes para ti. Gracias por escucharme (nombre del menor)".

Las palabras de un padrino para su ahijado de bautizo deben generar confianza.

Palabras de agradecimiento de padrinos a padres

Wapa te comparte las mejores palabras de agradecimiento dirigido hacia los padres

"Gracias a todos por estar reunidos hoy,

Quisiera iniciar este corto discurso agradeciéndoles por darme el honor de ser el padrino de (menciona el nombre del menor). Si bien ya éramos cercanos desde hace muchos años, nunca esperé que me dieran una de las responsabilidades más grandes y hermosas. Hoy es el día más esperado, es el bautismo y la ceremonia está a poco de iniciar, por ello quiero decirles: gracias.

Gracias por darme a un pequeño compañero de juego, por darme la oportunidad de cuidarlo y protegerlo cuando lo necesite. Gracias por incluirme más en su hogar y recordarme que ustedes son mi familia. Prometo ser un padrino que no se desaparezca y esté siempre en su vida. No me desapareceré como algunos padrinos aquí presentes.

Antes de terminar mi corto discurso quisiera decir que, siempre escuché que la fecha de nacimiento de un niño es importante y para mí su llegada al mundo fue una sorpresa. Ahora no encuentro palabras para expresar mi admiración hacia ustedes y agradecer por brindarme la fecha del bautismo".

Las palabras de agradecimiento de padrinos a padres deben tener un mensaje claro de protección.

Palabras de una madrina para su ahijado de bautizo

Si buscas brindarle unas palabras de agradecimiento para tu ahijado, deberás considerar cuáles son las mejores frases que impactarán en la vida del menor. Wapa te comparte la mejor carta para el bautizo:

“Me siento orgullosa de asumir este gran papel, feliz del lazo de confianza y amor que nace entre nuestras almas a través de este acto. Satisfecha de ser quien tendrá este lugar especial en tu vida. Orgullosa de ser tu madrina y poder compartir gran parte de tu vida.

A pesar de ser tan pequeño (a) me has enseñado lo que es la felicidad y el cariño. Eso es algo que siempre buscaré retribuirte y tener una relación amistosa donde me cuentes todo lo que tengas en mente. Quiero permanecer en tus ojos como la madrina genial, incluso cuando estés a punto de cumplir tu mayoría de edad.

Antes de que crezcas demasiado, sé que estaré muy orgullosa de que vengas a confiar en mí, que compartas conmigo tus grandes alegrías como tus grandes penas y que todavía me llames madrina. Sin duda acepto esta gran responsabilidad y quiero demostrar mi lealtad hacia ti, aunque seas muy pequeño quiero confíes en mí".

Palabras de agradecimiento de la madrina de bautizo

Queridos [Nombre de los padres],

Es un honor inmenso haber sido elegida como madrina del pequeño/a [Nombre del bebé]. No puedo expresar con palabras lo agradecida que me siento por la confianza que han depositado en mí para desempeñar un papel tan importante en su vida. Ser parte de este momento tan especial, acompañando a [Nombre del bebé] en su camino espiritual, es un regalo que valoro profundamente.

A lo largo de los años, estaré siempre presente para guiar, apoyar y compartir momentos significativos con él/ella, no solo como madrina, sino también como una figura de amor y cariño en su vida. Mi compromiso es acompañarlo/a en su desarrollo, no solo en la fe, sino también como persona, ayudándolo/a a crecer con valores y fortaleza.

Gracias de todo corazón por este gesto tan significativo. Prometo ser siempre una presencia constante y amorosa en la vida de [Nombre del bebé], y estaré a su lado en cada paso importante que dé. Este es un vínculo especial que siempre atesoraré, y espero poder devolverles la confianza con dedicación y amor.

Con todo mi cariño,

[Tu Nombre]

Palabras de agradecimiento del padrino de bautizo

Queridos [Nombre de los padres],

Quiero agradecerles profundamente por la oportunidad de ser padrino de [Nombre del bebé]. No hay mayor privilegio que poder formar parte de su vida de una manera tan cercana y significativa. Me siento emocionado y honrado por la confianza que han puesto en mí para guiar a [Nombre del bebé] en su camino espiritual y personal.

Mi compromiso como padrino es estar siempre presente para él/ella, brindarle apoyo y ser un referente en su vida. Desde hoy, no solo soy su padrino, sino también alguien en quien puede confiar y contar en cada momento importante de su vida. Estoy deseando acompañarlo/a en su crecimiento, en cada paso de su viaje, siempre con amor y dedicación.

Agradezco sinceramente la oportunidad de asumir este rol tan especial. Estaré a su lado en los momentos de alegría y en los desafíos, asegurándome de ser una influencia positiva en su vida. Gracias nuevamente por confiar en mí este privilegio y por permitirme ser parte de esta nueva etapa tan hermosa.

Con afecto y gratitud,

[Tu Nombre]

Palabras de agradecimiento de los padrinos de bautizo

Querido amigo,

Hoy quiero agradecerte de todo corazón por elegirme como padrino en este día tan especial. Ser parte del bautizo de tu hijo es un honor inmenso, y saber que confías en mí para acompañar a tu pequeño en su camino de fe y vida es un regalo que valoro profundamente. No hay palabras suficientes para expresar lo afortunado que me siento de tener una amistad como la nuestra, y ahora, este vínculo se ha fortalecido aún más.

Prometo estar siempre presente, guiando, apoyando y brindando amor en cada paso que tu hijo dé. Gracias por este privilegio y por permitirme ser parte de una familia tan hermosa. Nuestra amistad es una bendición y hoy reafirmamos que seguiremos compartiendo momentos especiales y significativos en nuestras vidas.