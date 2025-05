El distanciamiento entre Magaly Medina y Jessica Newton no fue impedimento para que la conductora saliera al frente y desmintiera a Carlos Morales , expareja y padre de los tres primeros hijos de la exreina de belleza.

Luego de que Carlos Morales revelara que la casa por la que mantiene un juicio con Jessica Newton era suya, pues él la había pagado, la ‘Urraca’ no dudó en desmentirlo y contar lo que sabe sobre esta situación.

En medio del conflicto judicial que involucra a Jessica Newton y Carlos Morales, Magaly Medina se pronunció sobre el caso. La conductora aseguró que existen documentos que respaldan la versión de Newton sobre la propiedad en disputa. Además, dejó en claro que no confía en las declaraciones del exgerente de Aero Continente, quien también está vinculado al conflicto.

“La hija de este señor (Alexandra Morales) salió hace como diez años a despotricar contra Jessica Newton, dijo que se había metido en la relación de sus padres, y él, calladita la boca, no dijo nada”, comenzó diciendo la presentadora.

“Hay abogados que vienen en este caso hace años de años, con este señor que se quedó con una propiedad que no le correspondía. Eso es lo que yo sé y lo que he escuchado desde las épocas en que soy amiga de ella y que he escuchado hablar a los abogados de Jessica. Además, porque este es un caso súper complicado. Lo de la casa que se ha ido complicando con los años”, comentó Medina, dejando entrever que el proceso judicial sigue abierto y con muchas aristas por resolver.