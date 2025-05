Pese a haber puesto fin a su vínculo personal con Jessica Newton, Magaly Medina no dudó en salir en su defensa tras las recientes declaraciones de Carlos Morales, padre biológico de los tres hijos mayores de la organizadora del Miss Perú. En su programa, la conductora dejó claro que su opinión está basada en vivencias personales, y no en rumores ni versiones externas.

“Mi relación con Jessica Newton se rompió, pero como dije, he sido cercana a ella y he estado cercana a sus hijos, al hogar que tiene con Fernando Sánchez de Lamadrid, que es, debo decir, un hombre caballero a carta cabal”, manifestó la popular ‘Urraca’, mostrando una postura firme pese a su distanciamiento con Newton.

En su pronunciamiento, Magaly subrayó el rol que ha cumplido Fernando Sánchez de Lamadrid dentro del núcleo familiar. Aseguró que fue testigo de cómo los hijos de Jessica lo consideran una figura paternal sólida y que, con el tiempo, por decisión propia, se alejaron de Morales y adoptaron el apellido de Sánchez de Lamadrid. “Algo que yo debo decir, lo sé porque nadie me lo contó...”, relató, reafirmando su posición desde la cercanía vivida.

Por otro lado, Medina reveló que fue contactada por el equipo de prensa de Carlos Morales para gestionar una entrevista. Sin embargo, decidió no responder al pedido. “A mí me escribió la jefa de prensa de Carlos Morales, a mi celular privado...”, contó, señalando que, pese a su distanciamiento con Newton, no está dispuesta a dar espacio a versiones que considera oportunistas.