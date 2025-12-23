ES OFICIAL | Ethel Pozo regresa a la TV en marzo 2026 en la conducción de famoso reality mundial

Ethel Pozo estaría al frente de la versión internacional inspirada en The Farm , un programa en el que celebridades tendrán que adaptarse a la vida en una granja real, cumplir labores diarias y convivir sin lujos, bajo observación constante.

Tras su salida de América Hoy, Ethel Pozo volvería a la televisión abierta de la mano de Panamericana. La conductora asumiría la conducción de ‘La granja VIP Perú’, un reality inspirado en la franquicia sueca ‘The Farm’, que tiene previsto estrenarse en el país en marzo de 2026. La información fue dada a conocer por la productora y creadora de contenido Paty Lorena.

Aunque Panamericana aún no ha realizado un pronunciamiento oficial, el nombre de Ethel suena con fuerza como nuevo jale del canal. De concretarse, se sumaría a otras figuras que han apostado por la llamada ‘Esquina de la televisión’, entre ellas Gisela Valcárcel, Jorge Benavides y Christian Rivero.

¿De qué trata La Granja VIP?

‘La granja VIP Perú’ es la versión local de un formato exitoso que ya ha sido adaptado en países como Chile, Argentina, Colombia, Brasil y México, alcanzando altos niveles de sintonía en la región. El programa reunirá a 18 famosos peruanos de distintos ámbitos, quienes deberán convivir y desempeñar labores en una granja real, lejos de las comodidades y lujos de la vida urbana. El espacio contará con 40 cámaras distribuidas en todo el recinto y una supervisión ininterrumpida durante las 24 horas.

Por el momento, el canal mantiene en reserva la identidad de los participantes, aunque adelantó que incluirá figuras conocidas del espectáculo, el deporte, la música, las redes sociales y la televisión. En el spot presentado durante la preventa de Panamericana se mencionó la participación de cantantes, influencers, exfiguras de realities, actores y creadores de contenido, lo que ha despertado gran expectativa entre los televidentes.

Si bien aún no se confirma la lista oficial, en redes sociales ya se especula con nombres como Tilsa Lozano, Karla Tarazona y Rocío Miranda.

En cuanto a la dinámica del programa, ‘La granja VIP Perú’ pondrá a prueba la capacidad de adaptación de los famosos a un entorno rural, obligándolos a realizar actividades propias del campo, como sembrar, cosechar, alimentar animales, limpiar corrales y ordeñar vacas o cabras. Las eliminaciones se darán de manera periódica, generalmente tras perder competencias o enfrentamientos directos. La convivencia será clave, ya que deberán organizarse con recursos limitados para mantener la granja operativa.

Panamericana TV presenta el reality como “el formato que conquista al mundo”, destacando su enfoque familiar y la posibilidad de ver a celebridades enfrentarse a situaciones totalmente ajenas a su rutina habitual. Cada semana habrá competencias, retos grupales, dinámicas sorpresivas y desafíos que podrían cambiar el rumbo del juego y la permanencia de los participantes.

Primer programa propio de Ethel Pozo

Este proyecto significaría un nuevo reto en la carrera de Ethel Pozo, quien se ha consolidado como uno de los rostros más visibles de la televisión peruana. No obstante, no estaría sola en la conducción. La presentadora compartiría el rol con otra figura, cuyo nombre ya viene siendo mencionado: Laura Spoya.

La llegada de ‘La Granja VIP Perú’ se enmarca en la estrategia de Panamericana TV por reforzar su parrilla con formatos internacionales y realities de gran impacto, en un contexto de fuerte competencia por la audiencia frente a otras señales y plataformas digitales. El programa buscará mezclar entretenimiento, convivencia, trabajo en equipo y exigentes pruebas físicas y emocionales, bajo la idea de que en la granja no pesa la fama, sino la disciplina, la actitud y la capacidad de adaptación.