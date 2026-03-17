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Hija de Jaime Bayly celebra boda religiosa de ensueño, pero su padre habría sido el gran ausente con Silvia Núñez

Paola Bayly, hija del periodista Jaime Bayly, celebró su boda religiosa en Perú con una exclusiva fiesta, pero hubo ausencias que llamaron la atención.

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    Hija de Jaime Bayly celebra boda religiosa de ensueño, pero su padre habría sido el gran ausente con Silvia Núñez
    Hija de Jaime Bayly celebra boda religiosa de ensueño, pero su padre habría sido el gran ausente con Silvia Núñez. | Composición Wapa
    Hija de Jaime Bayly celebra boda religiosa de ensueño, pero su padre habría sido el gran ausente con Silvia Núñez

    La hija de Jaime Bayly, Paola Bayly, celebró su boda religiosa el domingo 15 de marzo en Lima, en una ceremonia íntima junto a familiares y amigos cercanos. A través de redes sociales, la joven compartió imágenes y videos del evento, donde se le vio feliz junto a su esposo Kyle y su hermana Camila. La celebración se realizó en un elegante espacio al aire libre, rodeado de naturaleza, y contó con la presencia de la actriz Alessa Wichtel.

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    Paola Bayly se casó por religioso en exclusiva ceremonia en Lima

    La boda religiosa de Paola Bayly se realizó en un entorno campestre e íntimo, donde la pareja celebró su unión acompañada de familiares y amigos cercanos. Cabe recordar que la joven ya se había casado por civil el 12 de noviembre del 2025 en Nueva York, momento en el que compartió imágenes junto a sus padres, Jaime Bayly y Sandra Masías.

    En los registros difundidos en redes sociales, se observa a Paola Bayly disfrutando de la celebración, bailando con su esposo Kyle y compartiendo con sus seres queridos. Uno de los instantes más destacados fue cuando su hermana Camila Bayly la escoltó hasta el altar, en medio de los aplausos de los invitados.

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    ¿Jaime Bayly asistió a la boda religiosa de su hija Paola?

    Uno de los detalles que más llamó la atención fue la ausencia del escritor Jaime Bayly en las imágenes difundidas de la boda religiosa. El autor, quien vive actualmente en Estados Unidos, no apareció en las fotografías compartidas por los asistentes ni publicó contenido del evento en sus redes sociales.

    No obstante, sí estuvo presente en la boda civil realizada en Nueva York en noviembre del 2025. En su columna titulada ‘La fiesta inolvidable’, el ‘Niño terrible’ contó que, antes de esa ceremonia, su hija le hizo una revelación sobre su vínculo familiar. “Pensé que no me invitaría. No hace mucho me escribió un correo diciendo que estaba cansada de ser mi hija (…) ¿Por qué se había cansado de ser mi hija? Porque soy un padre desastroso, un padre ausente”, escribió.

    SOBRE EL AUTOR:
    Hija de Jaime Bayly celebra boda religiosa de ensueño, pero su padre habría sido el gran ausente con Silvia Núñez
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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