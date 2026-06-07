ES OFICIAL | Trabajadores que laboren HOY DOMINGO de elecciones tendrán estos beneficios

Trabajadores con funciones especiales o que trabajen el día de votación podrán gozar de licencias y descanso compensable.

Con motivo del balotaje presidencial fijado para el domingo 7 de junio, el Gobierno del Perú ha oficializado disposiciones y beneficios específicos para trabajadores de los sectores público y privado a través del Decreto Supremo n.° 007-2026-TR. Estas medidas buscan promover la participación ciudadana durante las Elecciones 2026 y asegurar el cumplimiento del deber cívico.

Beneficios laborales para el día de las Elecciones 2026

El mencionado decreto supremo, publicado en el diario oficial El Peruano, otorga beneficios a quienes ejerzan funciones electorales o enfrenten dificultades para llegar a sus lugares de votación. Entre las medidas, se ofrece a los ciudadanos que sean miembros de mesa designados por la ONPE un descanso remunerado y compensable el lunes 8 de junio.

Para hacer uso de este beneficio, se requerirá presentar el Certificado de Participación expedido por la ONPE. Asimismo, quienes trabajen en una ciudad diferente a su lugar de votación podrán ausentarse entre el 5 y el 8 de junio para trasladarse a votar. Estas horas deberán ser compensadas posteriormente mediante acuerdo con el empleador.

Permisos laborales y facilidades para votar el 7 de junio

La normativa también prevé que los trabajadores cuyo horario coincida con la jornada electoral reciban tolerancia laboral. Las empresas privadas y las entidades del sector público deberán conceder periodos de tolerancia a su personal para que pueda votar sin obstáculos el domingo 7 de junio.

Permiso temporal para los trabajadores que deban acudir a votar.

Posibilidad de que los miembros de mesa se ausenten del trabajo ese día.

Las horas laborales perdidas deberán ser compensadas en un lapso de 10 días calendario o cuando lo determine la entidad empleadora.