Elecciones de 2026: descubren cientos de cédulas previamente marcadas en centros de votación

El JNE y la ONPE identificaron más de 100 cédulas previamente marcadas en favor de Fuerza Popular y Juntos por el Perú . La Fiscalía ha comenzado las investigaciones tras la detención de dos personeros.

Se reportaron irregularidades en locales de votación en Lima, incluyendo cédulas presuntamente marcadas en varias mesas. | Composición Wapa

Se reportaron irregularidades en locales de votación en Lima, incluyendo cédulas presuntamente marcadas en varias mesas. | Composición Wapa

Durante el proceso de la segunda vuelta electoral del 2026, se reportaron presuntas irregularidades en varios centros de votación de Lima, relacionadas con cédulas que aparentemente fueron marcadas con anterioridad.

Uno de los incidentes fue detectado a las 9.50 a. m. en el colegio Nuestra Señora de la Natividad, ubicado en el jirón Macará 118, en San Martín de Porres, cerca de la avenida Zarumilla con el jirón Zapotillo.

De acuerdo con el informe, en el aula 109, correspondiente a la mesa N.° 049621, se descubrieron 222 cédulas de sufragio con marcas en el logo del partido Juntos por el Perú.

Irregularidades en Elecciones 2026: arrestan a dos personeros

El fiscal adjunto de Prevención del Delito de Lima Norte, José López Fernández, se hizo presente en el lugar y ordenó la incautación del material electoral para trasladarlo, bajo medidas de seguridad, a la comisaría del sector, en San Martín de Porres.

El encargado de la ONPE en la zona, Ermer Eladio Lázaro Villar, confirmó que ya se coordinó la reposición del material incautado para asegurar la continuidad del proceso electoral.

Otro caso ocurrió en la institución educativa Enrique Milla Ochoa, donde la Policía detuvo a Oracio Javier Rafaile Huamayalli, de 81 años, identificado con DNI N.° 07142286, quien actuaba como personero de mesa de Juntos por el Perú.

La intervención tuvo lugar en el aula 106, en la mesa N.° 061025, después de que la coordinadora de la ONPE, Brighit Pérez Zoto, alertara sobre supuestas irregularidades vinculadas con el caso. La Policía Nacional está a cargo de las investigaciones pertinentes.

Asimismo, en el Estadio Municipal Carlos 2B, en la mesa 051998, se encontraron 51 cédulas presuntamente marcadas a favor del partido JP, según fuentes de fiscalización.

Cédulas marcadas a favor de Fuerza Popular

La periodista Karla Ramírez difundió otra denuncia de irregularidades en el Complejo Deportivo Municipal César Vidaurre Reina Farje, en la cuadra 45 de la avenida La Molina.

En uno de los informes se detalla que en la mesa N.° 043721, aula 114, se detectó material electoral con marcas previas, lo que motivó la intervención de personal de la ONPE, la Policía Nacional, el Ministerio Público y las Fuerzas Armadas.

Durante una conferencia, se aseguró que cerca de 90 cédulas fueron comprometidas. Las autoridades detuvieron a los presuntos implicados y comenzaron a reponer el material cuestionado.

En la Biblioteca Nacional del Perú, ubicada en San Borja, ciudadanos reportaron cédulas aparentemente marcadas como nulas. Este caso está bajo investigación, según la ONPE, sin detalles sobre los partidos vinculados con los personeros detenidos.

ONPE toma medidas: Fiscalía investiga

Ante los incidentes reportados, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la ONPE aseguraron que los casos son atendidos de inmediato y que las cédulas observadas son reemplazadas para no interrumpir la jornada electoral.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, prefirió no declarar sobre los partidos involucrados hasta que finalicen las investigaciones. Las autoridades enfatizaron que cualquier acto que altere la legitimidad del voto o del proceso electoral será examinado por el Ministerio Público.

Se levanta un acta tras los incidentes y se solicitan explicaciones adicionales para aclarar los hechos y determinar responsabilidades.

Las diligencias continúan a cargo de las autoridades electorales y el Ministerio Público para esclarecer los hechos.