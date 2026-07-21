¿Cómo combinar zapatillas urbanas? 5 formas de llevarlas y elevar cualquier outfit

Desde propuestas comfy hasta outfits más elevados, descubre cómo combinar zapatillas urbanas para crear looks con personalidad.

Cada vez más, la moda apuesta por prendas y accesorios versátiles que puedan acompañar diferentes momentos del día. Bajo esta tendencia, las zapatillas urbanas han evolucionado para convertirse en protagonistas de outfits que combinan comodidad, funcionalidad y estilo, adaptándose con facilidad a planes cotidianos como ocasiones más especiales.

Las zapatillas dejaron de ser exclusivas para el deporte y hoy son un elemento clave del clóset. Con el modelo adecuado, es posible crear looks con propuestas comfy y relajadas hasta outfits más elevados.

En línea con esta evolución, las OFF COURT de New Athletic presentan un diseño urbano y atemporal que permite crear múltiples combinaciones y adaptarse a diferentes estilos. La nueva colección ya se encuentra disponible en todas las tiendas de New Athletic a nivel nacional y a través de la web.

Para ayudarte a sacarles el máximo provecho a tus zapatillas urbanas, a continuación, cinco consejos para incorporarlas en distintos estilos y elevar cualquier outfit:

1. Estilo urbano: combínalas con jeans y prendas básicas

Si tu estilo se inspira en la ciudad y buscas looks cómodos, una combinación de jeans wide leg junto con una camiseta básica es una apuesta segura. Las OFF COURT en tonos azul y blanco complementan este tipo de outfits con un toque moderno y relajado, ideal para quienes disfrutan explorar y moverse al ritmo de la ciudad.

2. Look trendy: convierte el estampado en el protagonista

Las zapatillas con estampado cow print están súper en tendencia y son perfectas para quienes disfrutan experimentar con su estilo y no tienen miedo de destacar. Combínalas con prendas en tonos neutros para que el diseño se convierta en el centro del outfit o atrévete a llevarlas con piezas más llamativas para lograr un look auténtico.

3. Personalidad auténtica: haz del color el protagonista

Si buscas salir de los tonos clásicos, unas zapatillas en color vino son una excelente alternativa para darle un toque diferente a tu look. Llévalas con prendas básicas para lograr un outfit moderno, equilibrado y con mucha personalidad.

4. Para un look esencial: crea combinaciones fáciles para cualquier ocasión

Los tonos blanco y marrón son una alternativa ideal para quienes buscan un básico que funcione todos los días. Puedes llevarlos con jeans, pantalones de vestir o prendas más relajadas, logrando outfits equilibrados donde la comodidad y el estilo se complementan.

5. Juega con colores y crea looks que reflejan tu personalidad

Más allá de seguir una tendencia, elegir una zapatilla también es una forma de expresar quién eres. Combinar colores, texturas y prendas permite crear propuestas únicas, donde cada elección refleja una actitud y una manera diferente de vivir el estilo.