¿Cómo combinar zapatillas urbanas? 5 formas de llevarlas y elevar cualquier outfit

¿Cómo combinar zapatillas urbanas? 5 formas de llevarlas y elevar cualquier outfitÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Cada vez más, la moda apuesta por prendas y accesorios versátiles que puedan acompañar diferentes momentos del día. Bajo esta tendencia, las zapatillas urbanas han evolucionado para convertirse en protagonistas de outfits que combinan comodidad, funcionalidad y estilo, adaptándose con facilidad a planes cotidianos como ocasiones más especiales.
Las zapatillas dejaron de ser exclusivas para el deporte y hoy son un elemento clave del clóset. Con el modelo adecuado, es posible crear looks con propuestas comfy y relajadas hasta outfits más elevados.
En línea con esta evolución, las OFF COURT de New Athletic presentan un diseño urbano y atemporal que permite crear múltiples combinaciones y adaptarse a diferentes estilos. La nueva colección ya se encuentra disponible en todas las tiendas de New Athletic a nivel nacional y a través de la web.
Para ayudarte a sacarles el máximo provecho a tus zapatillas urbanas, a continuación, cinco consejos para incorporarlas en distintos estilos y elevar cualquier outfit:
1. Estilo urbano: combínalas con jeans y prendas básicas
Si tu estilo se inspira en la ciudad y buscas looks cómodos, una combinación de jeans wide leg junto con una camiseta básica es una apuesta segura. Las OFF COURT en tonos azul y blanco complementan este tipo de outfits con un toque moderno y relajado, ideal para quienes disfrutan explorar y moverse al ritmo de la ciudad.
2. Look trendy: convierte el estampado en el protagonista
Las zapatillas con estampado cow print están súper en tendencia y son perfectas para quienes disfrutan experimentar con su estilo y no tienen miedo de destacar. Combínalas con prendas en tonos neutros para que el diseño se convierta en el centro del outfit o atrévete a llevarlas con piezas más llamativas para lograr un look auténtico.
3. Personalidad auténtica: haz del color el protagonista
Si buscas salir de los tonos clásicos, unas zapatillas en color vino son una excelente alternativa para darle un toque diferente a tu look. Llévalas con prendas básicas para lograr un outfit moderno, equilibrado y con mucha personalidad.
4. Para un look esencial: crea combinaciones fáciles para cualquier ocasión
Los tonos blanco y marrón son una alternativa ideal para quienes buscan un básico que funcione todos los días. Puedes llevarlos con jeans, pantalones de vestir o prendas más relajadas, logrando outfits equilibrados donde la comodidad y el estilo se complementan.
5. Juega con colores y crea looks que reflejan tu personalidad
Más allá de seguir una tendencia, elegir una zapatilla también es una forma de expresar quién eres. Combinar colores, texturas y prendas permite crear propuestas únicas, donde cada elección refleja una actitud y una manera diferente de vivir el estilo.
Tras convertirse en uno de los modelos más representativos, este regresa con nuevos colorways inspirados en las distintas formas de vivir la ciudad. Cada diseño refleja una actitud y una manera diferente de expresar la personalidad, manteniendo un estilo urbano, cómodo y versátil que permite crear múltiples combinaciones para cualquier momento del día.