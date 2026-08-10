Shakira envía emotivo mensaje tras el terremoto que sacudió Colombia este lunes 10 de agosto: “Mi corazón está con todos”

Shakira reaccionó al terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia. La cantante envió un emotivo mensaje y la influencer Natalia Segura reveló el difícil momento que vivió.

Shakira pide ayuda para los damnificados del terremoto en Colombia. | Composición Wapa

Shakira pide ayuda para los damnificados del terremoto en Colombia. | Composición Wapa

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia este lunes 10 de agosto generó preocupación dentro y fuera del país. Mientras las autoridades continúan evaluando las consecuencias del movimiento, figuras como Shakira y la influencer Natalia Segura, conocida como la Segura, utilizaron sus redes sociales para pronunciarse sobre lo ocurrido.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento se produjo a las 7.34 a. m. y tuvo como epicentro San José del Palmar, en Chocó, a una profundidad de 96 kilómetros. El fuerte sismo pudo sentirse en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Pereira y Manizales.

Horas después, el SGC informó sobre una réplica de magnitud 3,8 en la misma zona. En medio de los reportes de graves daños y víctimas, Shakira compartió un mensaje dedicado a sus compatriotas.

Shakira compartió sus emociones por las redes sociales.

Shakira envía emotivo mensaje tras terremoto en Colombia

La cantante colombiana expresó su solidaridad con las personas afectadas y las familias que atraviesan momentos de incertidumbre después del movimiento telúrico.

“Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia”, expresó.

Shakira también destacó la solidaridad que caracteriza a sus compatriotas frente a situaciones de emergencia. “En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros”.

Finalmente, pidió mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades y ayudar a quienes más lo necesiten.

“Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible”, agregó.

Shakira no dudó es compartir su sentir sobre el terremoto en Colombia.

La Segura revela el dramático momento que vivió durante el terremoto

Natalia Segura también relató cómo experimentó el terremoto y confesó que el miedo provocó una fuerte reacción física debido a una condición que padece.

“Mis piernas temblaban, yo ni me podía mover, ni caminar, yo tengo una condición que cuando el sistema nervioso interpreta que está asustado no me deja mover”, explicó.

La influencer detalló que se trata de clonus, condición que puede provocar movimientos musculares involuntarios. “Me da clonus, un movimiento involuntario en el cuerpo”, precisó.

Uno de los momentos más impactantes de su testimonio ocurrió cuando recordó una conversación previa con su esposo, Ignacio Baladan, sobre qué hacer si alguna vez enfrentaban una emergencia de gran magnitud.

“Yo una vez le dije a él, amor, si en algún momento llega a pasar algo, o si hay un temblor muy fuerte o Dios no lo quiera, un terremoto, corran con el niño, no me esperen a mí”, confesó.

Posteriormente, La Segura tranquilizó a sus seguidores al confirmar que sus seres queridos estaban fuera de peligro. “Gracias a todas las personas que me están preguntando por mi mamá. Mi familia, gloria a Dios, está bien”.

La influencer colombiana y pareja de Ignacio Baladán se pronunciaron en horas de la mañana.

Tras la experiencia, aseguró que comenzó a preparar elementos básicos para afrontar una eventual emergencia. “Estoy haciendo toda una lista de cosas porque pensamos que no va a pasar nada, pero siento que es muy importante tener un kit de emergencia en la puerta”, manifestó.

Finalmente, expresó su preocupación por las personas que resultaron afectadas en diferentes ciudades: “Lamento demasiado a las personas que están afectadas en Cali, la afectación en Pereira, en Manizales, es impresionante”.