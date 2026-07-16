Histórica cadena de SUPERMERCADOS confirma el CIERRE DEFINITIVO de 16 tiendas en estas regiones por INESPERADO motivo

La decisión de cerrar las tiendas afectará entre 565 y 633 trabajadores y forma parte de un plan de reestructuración destinado a optimizar operaciones en un entorno comercial cada vez más competitivo.

Una histórica cadena de supermercados anunció el cierre definitivo de 16 establecimientos como parte de un proceso de reorganización empresarial que ha generado preocupación en el sector retail. La medida impactará a cientos de trabajadores y refleja los desafíos que enfrentan las grandes compañías para adaptarse a las nuevas tendencias de consumo y a un mercado cada vez más competitivo. La decisión marca un cambio importante en la estrategia comercial de la empresa tras varias décadas de presencia en el mercado.

¿Qué cadena de supermercados cerrará 16 tiendas y por qué tomó esta decisión?

La empresa que confirmó el cierre de sus sucursales es Alcampo, una de las cadenas de distribución más reconocidas de España y perteneciente al grupo francés Auchan. La compañía inició en 2025 un plan de reestructuración orientado a optimizar sus operaciones y responder a los cambios que experimenta el sector comercial.

Inicialmente, el proyecto contemplaba el cierre de hasta 25 establecimientos. Sin embargo, luego de una serie de negociaciones con representantes sindicales de Fetico, CCOO y UGT, se alcanzó un acuerdo durante 2026 que redujo el alcance de la medida. Como resultado, se determinó el cierre definitivo de 16 supermercados, mientras que la cantidad de trabajadores afectados se ubicará entre 565 y 633 personas.

La empresa explicó que esta decisión responde principalmente a la necesidad de adecuarse a las nuevas formas de consumo adoptadas por los clientes. Entre los factores que impulsaron la medida destacan el crecimiento sostenido del comercio electrónico, la preferencia de los consumidores por realizar compras rápidas en establecimientos cercanos y el incremento de la competencia dentro del sector.

Asimismo, la presencia de importantes operadores como Mercadona, Lidl, Carrefour y Amazon ha generado una mayor presión sobre la rentabilidad de determinados locales, lo que llevó a la compañía a replantear su estructura comercial y operativa.

¿Qué pasará con los trabajadores afectados por la medida?

La clausura de los 16 establecimientos tendrá consecuencias directas para cientos de trabajadores que formaban parte de la plantilla de la compañía. Con esta reorganización, la empresa busca reducir costos operativos y redistribuir sus recursos en un entorno comercial cada vez más exigente.

Como parte del acuerdo alcanzado con los sindicatos, se estableció una indemnización de 35 días por año trabajado, con un límite máximo equivalente a 20 mensualidades. Esta medida busca brindar un respaldo económico a los trabajadores que perderán sus puestos como consecuencia de los cierres.

Además, la cadena anunció alternativas destinadas a reducir el impacto laboral de la decisión. Entre ellas se encuentra la creación de 35 puestos fijos estructurales dentro del grupo empresarial para facilitar la reubicación de parte del personal afectado. Los trabajadores que acepten trasladarse o adaptar sus condiciones laborales podrán acceder a una compensación económica de hasta 3.000 euros.

La compañía también informó que determinados grupos vulnerables quedarán excluidos del proceso de despidos. En ese sentido, garantizó la continuidad laboral de los trabajadores con una discapacidad acreditada igual o superior al 33%, así como de las víctimas de violencia de género.