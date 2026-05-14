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Adiós a histórica empresa de zapatos tras 30 años: confirma cierre definitivo y esto pasará con sus tiendas

Un cierre sorpresivo. Una de las zapaterías más apreciadas del país cerrará tras 30 años de actividad.

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    Adiós a histórica empresa de zapatos tras 30 años: confirma cierre definitivo y esto pasará con sus tiendas
    Histórica tienda de zapatos
    Adiós a histórica empresa de zapatos tras 30 años: confirma cierre definitivo y esto pasará con sus tiendas

    El cierre de una época. A raíz de una situación difícil para el comercio, una reconocida firma de calzado ha decidido parar todas sus operaciones y cerrar sus tiendas en todo el país. Por más de tres décadas, esta cadena fue un icono para miles de consumidores. ¿De cuál hablamos? A continuación, todos los pormenores.

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    La sorprendente noticia del cierre de tiendas tras 30 años

    La icónica empresa, especializada en producir suelas y bases para calzado urbano, deportivo y formal, anunció que detendrá por completo sus actividades, dejando sin empleo a cientos de trabajadores.

    Nos referimos a Gomas Gaspar, una industria de calzado situada en Córdoba, Argentina. El cese de esta fábrica ha conmocionado al barrio San Vicente, sede de la planta, que ha sido un pilar de empleo local durante mucho tiempo.

    Razones detrás del cierre de la fábrica de calzado

    A finales de 2025, la empresa ya enfrentaba problemas para abonar sueldos y bonos. Además, implementó vacaciones forzadas y reducciones de personal. En abril de 2026, el cierre se hizo oficial.

    El cese inmediato afectó a más de 40 empleados, algunos con más de 20 años de servicio. Las principales razones del cierre incluyen:

    • Disminución del consumo local
    • Incremento en costes de producción
    • Liberalización de importaciones
    • Competencia creciente de productos importados
    El cierre de tiendas sorpresivo tras 30 años de historia.
    El cierre de tiendas sorpresivo tras 30 años de historia.
    SOBRE EL AUTOR:
    Adiós a histórica empresa de zapatos tras 30 años: confirma cierre definitivo y esto pasará con sus tiendas
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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