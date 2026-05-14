Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Corte de luz en Lima del 14 al 16 de mayo: revisa los distritos y horarios afectados

ES OFICIAL | Confirman CORTE DE AGUA en Lima para este 15 y 16 de mayo: Distritos y horarios según Sedapal

Conoce los detalles sobre la interrupción programada del servicio de agua que afectará varios distritos de Lima los días 15 y 16 de mayo. La empresa Sedapal ha anunciado los horarios y las áreas que estarán sin suministro.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ES OFICIAL | Confirman CORTE DE AGUA en Lima para este 15 y 16 de mayo: Distritos y horarios según Sedapal
    Confirman CORTE DE AGUA en Lima para este 15 y 16 de mayo
    ES OFICIAL | Confirman CORTE DE AGUA en Lima para este 15 y 16 de mayo: Distritos y horarios según Sedapal

    Los distritos que experimentarán esta interrupción incluyen algunas áreas específicas, cuyos horarios de corte variarán según la ubicación. Sedapal sugiere a la ciudadanía planificar con anticipación y tomar las medidas necesarias para minimizar el impacto de la falta de agua durante estas fechas.

    Estos trabajos forman parte de un esfuerzo más amplio para mejorar la infraestructura de agua en la capital y asegurar un servicio de calidad para la población.

    wapa.pe

    PUEDES VER: ¿Lima se quedará sin invierno? Senamhi y Abraham Levy revelan qué pasará por el Niño Costero

    Corte de agua en Lima: estos distritos no tendrán agua el 15 y 16 de mayo

    Viernes 15 de mayo

    San Juan de Lurigancho

    Motivo: Limpieza de reservorio
    Zonas afectadas: A.H. Cangallo; A.H. Unión y Progreso Sector Los Claveles; A.H. Unión y Progreso Sect. Laura Bozzo; A.H. Cangallo Ampliac. 2; A.H. Unión y Progreso Sector 4 de Febrero; A.H. Unión y Progreso Sector 14 de Febrero; Asoc. Mano de Dios; Asoc. Los Huertos de Canto Grande; Asoc. Mira del Éxito; AF Cerrito Rico; Asoc. Miguel Grau - 8 de Octubre; Agru. 28 de Julio; A.H. Unión y Amistad 15 de Abril Las Terrazas II; A.H. César Vallejo.
    Horario de corte: 9.00 a. m. a 9.00 p. m.

    La Victoria

    Motivo: Trabajos de implementación de cámara de purga de aire
    Zonas afectadas: Cercado; A.H. Cerro El Pino. Cuadrante: Av. San Luis, Av. Nicolás Arriola, Jr. Antonio Alarco, Calle Los Libertadores y todas las calles interiores a este cuadrante.
    Horario de corte: 10.00 a. m. a 10.00 p. m.

    Motivo: Trabajos de implementación de cámara de purga de aire
    Zonas afectadas: Cercado; A.H. Cerro El Pino. Cuadrante: Av. San Luis, Av. Nicolás Arriola, Jr. Antonio Alarco, Calle Los Libertadores.
    Horario de corte: 10.00 a. m. a 10.00 p. m.

    Motivo: Trabajos de mantenimiento en las redes
    Zonas afectadas: Cercado. Cuadrante: Av. San Luis, Av. Nicolás Arriola, Jr. Antonio Alarco, Calle Los Libertadores.
    Horario de corte: 10.00 a. m. a 10.00 p. m.

    Breña

    Motivo: Empalme de tubería
    Zonas afectadas: Cercado. Cuadrante: Av. Brasil, Jr. Pedro Ruiz, Jr. Loreto, Jr. Restauración.
    Horario de corte: 10.00 a. m. a 10.00 p. m.

    Motivo: Ejecución de empalme
    Zonas afectadas: Cercado; Nosiglia. Cuadrante: Jr. Pedro Ruiz, Av. Brasil, Jr. Restauración, Jr. Loreto.
    Horario de corte: 10.00 a. m. a 10.00 p. m.

    Puente Piedra

    Motivo: Limpieza de reservorio
    Zonas afectadas: A.H. Los Olivos de Las Laderas de Chillón; A.H. Participación Puente Pedrina; Asociación de Propietarios y Residentes Las Palmas; Asociación de Vivienda Alameda de Chillón; Asociación de Vivienda Valle Chillón; Asociación de Vivienda Los Jardines de Chillón; Asociación Vivienda Los Portales de Chillón; Centro Poblado Los Rosales; Urb. Residencial La Rivera de Chillón; Urb. La Rivera de Chillón; Urb. El Taro parcelas 6, 7 y 8, sector 368.
    Horario de corte: 12.00 m. a 8.00 p. m.

    Sábado 16 de mayo

    El Agustino

    Motivo: Limpieza de reservorio
    Zonas afectadas: A.H. Las Terrazas de Catalina Huanca; Mz. A1 hasta Mz. R1; Mz. T1 hasta Mz. F2.
    Horario de corte: 8.00 a. m. a 8.00 p. m.

    Motivo: Limpieza de reservorio
    Zonas afectadas: A.H. Las Terrazas de Catalina Huanca; Mz. A1 hasta Mz. R1; Mz. T1 hasta Mz. F2.
    Horario de corte: 1.00 p. m. a 11.50 p. m.

    Rímac

    Motivo: Limpieza de reservorio
    Zonas afectadas: A.H. 6 de Agosto; A.H. 6 de Agosto Ampliación; A.H. Laura Caller; A.H. La Cantera de Amancaes; A.H. Municipal N.° 3 zona B Balcón del Rímac.
    Horario de corte: 12.00 m. a 8.00 p. m.

    SOBRE EL AUTOR:
    ES OFICIAL | Confirman CORTE DE AGUA en Lima para este 15 y 16 de mayo: Distritos y horarios según Sedapal
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    ¿Lima se quedará sin invierno? Senamhi y Abraham Levy revelan qué pasará por el Niño Costero

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    Corte de luz en Lima del 14 al 16 de mayo: revisa los distritos y horarios afectados

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 22.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza