ES OFICIAL | Confirman CORTE DE AGUA en Lima para este 15 y 16 de mayo: Distritos y horarios según Sedapal
Los distritos que experimentarán esta interrupción incluyen algunas áreas específicas, cuyos horarios de corte variarán según la ubicación. Sedapal sugiere a la ciudadanía planificar con anticipación y tomar las medidas necesarias para minimizar el impacto de la falta de agua durante estas fechas.
Estos trabajos forman parte de un esfuerzo más amplio para mejorar la infraestructura de agua en la capital y asegurar un servicio de calidad para la población.
Corte de agua en Lima: estos distritos no tendrán agua el 15 y 16 de mayo
Viernes 15 de mayo
San Juan de Lurigancho
Motivo: Limpieza de reservorio
Zonas afectadas: A.H. Cangallo; A.H. Unión y Progreso Sector Los Claveles; A.H. Unión y Progreso Sect. Laura Bozzo; A.H. Cangallo Ampliac. 2; A.H. Unión y Progreso Sector 4 de Febrero; A.H. Unión y Progreso Sector 14 de Febrero; Asoc. Mano de Dios; Asoc. Los Huertos de Canto Grande; Asoc. Mira del Éxito; AF Cerrito Rico; Asoc. Miguel Grau - 8 de Octubre; Agru. 28 de Julio; A.H. Unión y Amistad 15 de Abril Las Terrazas II; A.H. César Vallejo.
Horario de corte: 9.00 a. m. a 9.00 p. m.
La Victoria
Motivo: Trabajos de implementación de cámara de purga de aire
Zonas afectadas: Cercado; A.H. Cerro El Pino. Cuadrante: Av. San Luis, Av. Nicolás Arriola, Jr. Antonio Alarco, Calle Los Libertadores y todas las calles interiores a este cuadrante.
Horario de corte: 10.00 a. m. a 10.00 p. m.
Motivo: Trabajos de implementación de cámara de purga de aire
Zonas afectadas: Cercado; A.H. Cerro El Pino. Cuadrante: Av. San Luis, Av. Nicolás Arriola, Jr. Antonio Alarco, Calle Los Libertadores.
Horario de corte: 10.00 a. m. a 10.00 p. m.
Motivo: Trabajos de mantenimiento en las redes
Zonas afectadas: Cercado. Cuadrante: Av. San Luis, Av. Nicolás Arriola, Jr. Antonio Alarco, Calle Los Libertadores.
Horario de corte: 10.00 a. m. a 10.00 p. m.
Breña
Motivo: Empalme de tubería
Zonas afectadas: Cercado. Cuadrante: Av. Brasil, Jr. Pedro Ruiz, Jr. Loreto, Jr. Restauración.
Horario de corte: 10.00 a. m. a 10.00 p. m.
Motivo: Ejecución de empalme
Zonas afectadas: Cercado; Nosiglia. Cuadrante: Jr. Pedro Ruiz, Av. Brasil, Jr. Restauración, Jr. Loreto.
Horario de corte: 10.00 a. m. a 10.00 p. m.
Puente Piedra
Motivo: Limpieza de reservorio
Zonas afectadas: A.H. Los Olivos de Las Laderas de Chillón; A.H. Participación Puente Pedrina; Asociación de Propietarios y Residentes Las Palmas; Asociación de Vivienda Alameda de Chillón; Asociación de Vivienda Valle Chillón; Asociación de Vivienda Los Jardines de Chillón; Asociación Vivienda Los Portales de Chillón; Centro Poblado Los Rosales; Urb. Residencial La Rivera de Chillón; Urb. La Rivera de Chillón; Urb. El Taro parcelas 6, 7 y 8, sector 368.
Horario de corte: 12.00 m. a 8.00 p. m.
Sábado 16 de mayo
El Agustino
Motivo: Limpieza de reservorio
Zonas afectadas: A.H. Las Terrazas de Catalina Huanca; Mz. A1 hasta Mz. R1; Mz. T1 hasta Mz. F2.
Horario de corte: 8.00 a. m. a 8.00 p. m.
Motivo: Limpieza de reservorio
Zonas afectadas: A.H. Las Terrazas de Catalina Huanca; Mz. A1 hasta Mz. R1; Mz. T1 hasta Mz. F2.
Horario de corte: 1.00 p. m. a 11.50 p. m.
Rímac
Motivo: Limpieza de reservorio
Zonas afectadas: A.H. 6 de Agosto; A.H. 6 de Agosto Ampliación; A.H. Laura Caller; A.H. La Cantera de Amancaes; A.H. Municipal N.° 3 zona B Balcón del Rímac.
Horario de corte: 12.00 m. a 8.00 p. m.