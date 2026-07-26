Natalia Oreiro conquista Machu Picchu con un look de inspiración andina que se robó todas las miradas

Natalia Oreiro sorprendió con un look de inspiración andina durante su visita a Machu Picchu . Descubre las prendas, accesorios y detalles que convirtieron su estilismo en uno de los más comentados de su viaje por el Perú.

Natalia Oreiro volvió a demostrar que la moda también puede dialogar con la historia y el entorno. Durante sus recientes vacaciones en Machu Picchu, la actriz y cantante sorprendió con un estilismo de aire bohemio que incorporó detalles inspirados en la artesanía andina, logrando una combinación que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Lejos de apostar por un atuendo deportivo tradicional, la protagonista de Muñeca Brava eligió prendas cómodas, pero con una marcada identidad estética, en una propuesta que acompañó el paisaje de la ciudadela inca sin perder su sello personal.

Capas, bordados y accesorios con identidad: las claves del estilismo de Natalia Oreiro

Para recorrer uno de los destinos más emblemáticos del Perú, Oreiro construyó un look basado en superposiciones. La actriz lució una blusa celeste con delicados bordados florales, un chaleco estampado con motivos coloridos y un sombrero verde con detalles geométricos inspirados en el arte textil andino.

Natalia Oreiro feliz por cumplir su deseo viajar con su familia.

El conjunto se completó con un jean de corte amplio, calzado apropiado para caminatas y un bolso con aplicaciones bordadas que reforzó el espíritu artesanal del outfit. Como detalle final, llevó el cabello recogido en dos trenzas, una elección que aportó naturalidad y armonía al conjunto.

La propuesta fue ampliamente elogiada en redes sociales, donde cientos de usuarios destacaron la forma en que la artista integró elementos tradicionales con prendas contemporáneas, creando un look funcional sin dejar de lado el estilo.

Natalia Oreira.

Un viaje familiar que también rindió homenaje al Perú

Además del impacto que generó su elección de vestuario, Natalia Oreiro compartió con sus seguidores la emoción que significó regresar a Machu Picchu después de 25 años, esta vez junto a su esposo, Ricardo Mollo, y su hijo Merlín Atahualpa.

La actriz acompañó las imágenes con un mensaje de agradecimiento dirigido al Perú.

“Gracias hermoso Perú por estos días recorriendo tu generosa tierra y amable, culta y cálida gente. Tu historia y cultura son inigualables. Qué maravilla América Latina. Hace 25 años viajé a Cusco y Machu Picchu, poder regresar en familia fue un sueño”.