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Senamhi reporta récord de calor en Lima: La Molina alcanzó más de 27 °C durante agosto

Lima registra temperaturas inusuales en agosto: La Molina llegó a 27,4 °C y superó en 8,2 °C su promedio, mientras Senamhi mantiene la alerta por calor.

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    Senamhi reporta récord de calor en Lima: La Molina alcanzó más de 27 °C durante agosto
    Se registró uno de los valores más altos en lo que va de agosto.
    Senamhi reporta récord de calor en Lima: La Molina alcanzó más de 27 °C durante agosto

    Lima experimentó temperaturas inusuales para agosto. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), La Molina llegó a 27,4 °C el 10 de agosto, una cifra que estuvo 8,2 °C por encima del promedio correspondiente a esta temporada.

    El comportamiento cálido no fue exclusivo de la capital. Diferentes sectores de la costa peruana también presentaron temperaturas superiores a sus valores normales. Mientras que en los distritos limeños cercanos al mar se acumularon 98 noches cálidas consecutivas.

    La Molina alcanzó temperatura inusual para agosto

    Según el Senamhi, 27,4 °C registrados en La Molina representan uno de los valores más elevados observados durante agosto en los últimos años. Un escenario similar no se presentaba desde 2023.

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    La Libertad también registró temperaturas elevadas durante los primeros días del mes y llegó hasta los 28,8 °C. En Lima, otros puntos alcanzaron los 28,4 °C. Estas cifras estuvieron 7,7 °C y 8,2 °C, respectivamente, por encima de sus condiciones normales.

    Las altas temperaturas también se sintieron durante las noches. En sectores próximos al litoral de Lima se contabilizaron 98 noches cálidas consecutivas, debido a que las temperaturas mínimas permanecieron por encima de sus valores habituales.

    Senamhi activa alerta roja por altas temperaturas

    Ante este escenario, el Senamhi emitió el aviso meteorológico N.° 312, de nivel rojo, por el incremento de la temperatura diurna en sectores de la costa y la sierra.

    La alerta incluye Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Tacna y Tumbes.

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    Para la costa norte se proyectan temperaturas máximas de entre 28 °C y 36 °C, mientras que Lima y otros sectores de la costa central registrarían entre 24 °C y 28 °C. En la costa sur, los valores podrían alcanzar los 34 °C.

    En la sierra también se esperan temperaturas elevadas. La zona norte podría registrar entre 18 °C y 32 °C; la sierra central, entre 17 °C y 29 °C; y la sierra sur, entre 14 °C y 34 °C.

    Radiación UV también podría aumentar

    El aumento de la temperatura estará acompañado de otras condiciones atmosféricas. El Senamhi anticipó poca nubosidad durante el mediodía, situación que favorecerá una mayor exposición a la radiación ultravioleta (UV).

    Asimismo, se esperan ráfagas de viento cercanas a 45 km/h, principalmente durante las tardes. Por ello, resulta importante mantenerse atento a los avisos meteorológicos ante los cambios de temperatura que se registran en diferentes regiones del país.

    SOBRE EL AUTOR:
    Senamhi reporta récord de calor en Lima: La Molina alcanzó más de 27 °C durante agosto
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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