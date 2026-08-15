Senamhi reporta récord de calor en Lima: La Molina alcanzó más de 27 °C durante agosto

Senamhi reporta récord de calor en Lima: La Molina alcanzó más de 27 °C durante agostoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Lima experimentó temperaturas inusuales para agosto. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), La Molina llegó a 27,4 °C el 10 de agosto, una cifra que estuvo 8,2 °C por encima del promedio correspondiente a esta temporada.
El comportamiento cálido no fue exclusivo de la capital. Diferentes sectores de la costa peruana también presentaron temperaturas superiores a sus valores normales. Mientras que en los distritos limeños cercanos al mar se acumularon 98 noches cálidas consecutivas.
La Molina alcanzó temperatura inusual para agosto
Según el Senamhi, 27,4 °C registrados en La Molina representan uno de los valores más elevados observados durante agosto en los últimos años. Un escenario similar no se presentaba desde 2023.
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La Libertad también registró temperaturas elevadas durante los primeros días del mes y llegó hasta los 28,8 °C. En Lima, otros puntos alcanzaron los 28,4 °C. Estas cifras estuvieron 7,7 °C y 8,2 °C, respectivamente, por encima de sus condiciones normales.
Las altas temperaturas también se sintieron durante las noches. En sectores próximos al litoral de Lima se contabilizaron 98 noches cálidas consecutivas, debido a que las temperaturas mínimas permanecieron por encima de sus valores habituales.
Senamhi activa alerta roja por altas temperaturas
Ante este escenario, el Senamhi emitió el aviso meteorológico N.° 312, de nivel rojo, por el incremento de la temperatura diurna en sectores de la costa y la sierra.
La alerta incluye Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Tacna y Tumbes.
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Para la costa norte se proyectan temperaturas máximas de entre 28 °C y 36 °C, mientras que Lima y otros sectores de la costa central registrarían entre 24 °C y 28 °C. En la costa sur, los valores podrían alcanzar los 34 °C.
En la sierra también se esperan temperaturas elevadas. La zona norte podría registrar entre 18 °C y 32 °C; la sierra central, entre 17 °C y 29 °C; y la sierra sur, entre 14 °C y 34 °C.
Radiación UV también podría aumentar
El aumento de la temperatura estará acompañado de otras condiciones atmosféricas. El Senamhi anticipó poca nubosidad durante el mediodía, situación que favorecerá una mayor exposición a la radiación ultravioleta (UV).
Asimismo, se esperan ráfagas de viento cercanas a 45 km/h, principalmente durante las tardes. Por ello, resulta importante mantenerse atento a los avisos meteorológicos ante los cambios de temperatura que se registran en diferentes regiones del país.