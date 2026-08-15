Senamhi reporta récord de calor en Lima: La Molina alcanzó más de 27 °C durante agosto

Lima registra temperaturas inusuales en agosto: La Molina llegó a 27,4 °C y superó en 8,2 °C su promedio, mientras Senamhi mantiene la alerta por calor.

Se registró uno de los valores más altos en lo que va de agosto.

Se registró uno de los valores más altos en lo que va de agosto.

Lima experimentó temperaturas inusuales para agosto. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), La Molina llegó a 27,4 °C el 10 de agosto, una cifra que estuvo 8,2 °C por encima del promedio correspondiente a esta temporada.

El comportamiento cálido no fue exclusivo de la capital. Diferentes sectores de la costa peruana también presentaron temperaturas superiores a sus valores normales. Mientras que en los distritos limeños cercanos al mar se acumularon 98 noches cálidas consecutivas.

La Molina alcanzó temperatura inusual para agosto

Según el Senamhi, 27,4 °C registrados en La Molina representan uno de los valores más elevados observados durante agosto en los últimos años. Un escenario similar no se presentaba desde 2023.

La Libertad también registró temperaturas elevadas durante los primeros días del mes y llegó hasta los 28,8 °C. En Lima, otros puntos alcanzaron los 28,4 °C. Estas cifras estuvieron 7,7 °C y 8,2 °C, respectivamente, por encima de sus condiciones normales.

Las altas temperaturas también se sintieron durante las noches. En sectores próximos al litoral de Lima se contabilizaron 98 noches cálidas consecutivas, debido a que las temperaturas mínimas permanecieron por encima de sus valores habituales.

Senamhi activa alerta roja por altas temperaturas

Ante este escenario, el Senamhi emitió el aviso meteorológico N.° 312, de nivel rojo, por el incremento de la temperatura diurna en sectores de la costa y la sierra.

La alerta incluye Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Tacna y Tumbes.

Para la costa norte se proyectan temperaturas máximas de entre 28 °C y 36 °C, mientras que Lima y otros sectores de la costa central registrarían entre 24 °C y 28 °C. En la costa sur, los valores podrían alcanzar los 34 °C.

En la sierra también se esperan temperaturas elevadas. La zona norte podría registrar entre 18 °C y 32 °C; la sierra central, entre 17 °C y 29 °C; y la sierra sur, entre 14 °C y 34 °C.

Radiación UV también podría aumentar

El aumento de la temperatura estará acompañado de otras condiciones atmosféricas. El Senamhi anticipó poca nubosidad durante el mediodía, situación que favorecerá una mayor exposición a la radiación ultravioleta (UV).