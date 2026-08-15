¡TOMA NOTA! Día del Niño 2026: actividades GRATIS para disfrutar con los pequeños este 15 y 16 de agosto

El Día del Niño 2026 llega con actividades gratuitas y promociones en parques, espacios naturales y centros culturales de Lima. Conoce qué hacer este 15 y 16 de agosto.

El Día del Niño 2026 en Perú se celebrará con diversas alternativas para que las familias puedan compartir tiempo con los más pequeños durante el fin de semana del 15 y 16 de agosto. Parques, espacios naturales, instituciones culturales y organizaciones han preparado actividades especiales, varias de ellas con ingreso gratuito o promociones.

Esta fecha, que en el país se conmemora el tercer domingo de agosto, busca poner en valor la importancia de la infancia y generar espacios de entretenimiento y aprendizaje para los niños. Si todavía no tienes un plan para este fin de semana, aquí te contamos qué actividades puedes disfrutar con tus hijos y dónde encontrarlas.

¿Cuándo se celebra el Día del Niño en Perú?

En Perú, el Día del Niño se conmemora cada tercer domingo de agosto, una fecha dedicada a reconocer la importancia de la infancia y promover el respeto de los derechos de los menores.

Durante esta jornada, diferentes entidades públicas y privadas preparan propuestas dirigidas a las familias. Para este 2026, varias instituciones han anunciado eventos especiales que incluyen espectáculos infantiles, actividades educativas, espacios de entretenimiento y experiencias al aire libre.

¿Qué actividades gratis habrá por el Día del Niño 2026?

El sábado 15 y domingo 16 de agosto habrá diferentes alternativas para las familias que buscan celebrar esta fecha sin realizar grandes gastos. Algunas propuestas incluyen ingreso gratuito para niños, mientras que otras cuentan con espectáculos y actividades especiales.

A continuación, conoce algunas de las principales opciones que puedes considerar para este fin de semana.

Semana del Niño en los Pantanos de Villa

El Humedal Pantanos de Villa, administrado por PROHVILLA, tendrá una programación especial con motivo de la “Semana del Niño”.

Los menores de 12 años podrán ingresar gratuitamente hasta el domingo 16 de agosto, siempre que presenten su DNI. En este espacio natural de Lima, las familias también podrán realizar paseos acuáticos en catamarán, bote, pedalón y kayak.

Para el sábado 15 de agosto, está prevista una función de cine al aire libre desde las 3.00 p. m. Mientras tanto, el domingo 16, desde las 2.00 p. m., se desarrollarán el Show de Tachuris y un bingo de aves, actividades orientadas a acercar a los niños a la biodiversidad.

Parque de las Leyendas: descuentos y shows infantiles

El Parque de las Leyendas también contará con una programación especial durante agosto. Del 15 al 31 de agosto, los niños de entre 3 y 12 años podrán acceder a entradas con 50% de descuento en las sedes de San Miguel y Huachipa.

Además, el domingo 16 de agosto, la sede San Miguel tendrá el evento Día del Niño y la Animadora Infantil, organizado junto a CAPAI Perú. La actividad se desarrollará de 12.00 p. m. a 5.00 p. m. e incluirá pasacalle, batucada, desfile de animadoras y un espectáculo infantil de tres horas.

En Huachipa, los pequeños podrán participar en el show interactivo Feliz Día del Niño, programado de 3.30 p. m. a 4.30 p. m. en la Explanada Principal.

Día del Niño en el Circuito Mágico del Agua

El domingo 16 de agosto, SERPAR realizará una programación especial en el Circuito Mágico del Agua, frente a la Fuente de la Fantasía.

Las actividades se desarrollarán de 4.00 p. m. a 7.00 p. m. e incluirán el Bailetón Kids, una búsqueda del tesoro, el Show mágico de Aventuras School con la profesora Rocío Montalvo y el espectáculo central de Yulimania – Eventos & Catering.

También habrá estaciones de caritas pintadas y diferentes dinámicas para que los niños puedan participar junto a sus familias.

Castillo de Chancay tendrá ingreso gratuito para niños

El Castillo de Chancay se suma a la celebración con una promoción especial para el sábado 15 y domingo 16 de agosto.

Los niños de 3 a 12 años tendrán ingreso gratuito durante ambos días. Además, las familias podrán conocer el nuevo Bosque de Espejos y participar en actividades como caritas pintadas, espectáculos infantiles y tours temáticos.

Actividades por el Día del Niño en el Centro Histórico de Lima

El Centro Histórico de Lima también tendrá una propuesta dirigida a las familias. El circuito cultural comenzará el sábado 15 de agosto a las 3.00 p. m. en la Plazuela del Teatro Segura, ubicada en el Jr. Huancavelica 265.

La Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Lima presentará un espectáculo a cargo de Sacite Perú, con animación, actos circenses y un show de payasos pensado especialmente para los niños.

Los Bomberos Voluntarios preparan actividades para los niños

Una alternativa diferente estará a cargo de la Compañía de Bomberos Voluntarios Los Olivos N.º 161 y la Compañía de Bomberos Voluntarios La Molina N.º 96 Andrés Avelino Cáceres.

Ambas instituciones han organizado actividades gratuitas para el domingo 16 de agosto. Los pequeños podrán conocer más de cerca el trabajo de los bomberos mediante juegos, dinámicas, prácticas simuladas y experiencias relacionadas con su labor.