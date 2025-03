Susana Alvarado, vocalista de 'Corazón Serrano', ha demostrado que la moda también está en la autenticidad. A través de TikTok, sorprendió a sus seguidores al mostrarse sin maquillaje, dejando ver su belleza natural. Acostumbrada a deslumbrar en el escenario con vestidos brillantes y looks impecables, esta vez optó por la simplicidad, reflejando su confianza y carisma. Su decisión de abrazar su esencia inspiró a muchos, mostrando que la verdadera elegancia va más allá del glamour.

Además, su reciente cambio de look no pasó desapercibido: un estilo renovado que resalta su personalidad vibrante. Los fans no tardaron en elogiarla, aplaudiendo su capacidad de reinventarse y brillar con luz propia, tanto en el escenario como fuera de él.