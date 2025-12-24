En Wapa.pe te dejamos los horarios por Navidad de los bancos más grandes del país.

Navidad y bancos: conoce el horario de atención del BCP, Interbank, Scotiabank, Banco de la Nación y más este 24 y 25 de diciembre | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Durante las celebraciones navideñas, el horario de atención de los principales bancos del país, al igual que otros comercios, suele presentar modificaciones. Este miércoles 24 y jueves 25 de diciembre, las entidades financieras ajustarían sus jornadas debido al feriado y a la reducción de actividades propias de estas fechas. Por ello, muchos usuarios buscan saber si podrán realizar trámites bancarios con normalidad.

¿Qué bancos atenderán el 24 y 25 de diciembre?

Instituciones como BCP, Interbank, Scotiabank y el Banco de la Nación han previsto horarios especiales para estos días. Generalmente, el 24 de diciembre se atiende con jornada reducida, mientras que el 25, al ser feriado nacional por Navidad, las agencias permanecen cerradas.

A continuación, se detallan los horarios establecidos por cada banco para que los clientes puedan planificar sus operaciones y evitar inconvenientes durante los feriados.

BCP

El Banco de Crédito del Perú (BCP) brindará atención regular el miércoles 24 de diciembre, en el horario de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. En cambio, el jueves 25 no habrá atención presencial en agencias. No obstante, los usuarios podrán acceder a los canales digitales las 24 horas, como la app móvil, la banca por internet y los cajeros automáticos.

Interbank

En fechas festivas, Interbank suele ajustar su horario. Siguiendo el esquema de años anteriores, el miércoles 24 de diciembre las agencias atenderían de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., mientras que el jueves 25 no se brindaría atención a nivel nacional debido al feriado navideño.

Scotiabank

Scotiabank también aplicaría un horario especial el miércoles 24 de diciembre. Sus oficinas abrirían de 8:30 a. m. a 2:00 p. m. Para el jueves 25, no se contempla atención presencial. Sin embargo, el call center permanecería operativo de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.

Banco de la Nación