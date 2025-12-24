Wapa.pe
LA MEJOR NOTICIA | Perú arranca 2026 con un FERIADO LARGO de 4 días consecutivos a NIVEL NACIONAL

Navidad y bancos: conoce el horario de atención del BCP, Interbank, Scotiabank, Banco de la Nación y más este 24 y 25 de diciembre

En Wapa.pe te dejamos los horarios por Navidad de los bancos más grandes del país. 

    Durante las celebraciones navideñas, el horario de atención de los principales bancos del país, al igual que otros comercios, suele presentar modificaciones. Este miércoles 24 y jueves 25 de diciembre, las entidades financieras ajustarían sus jornadas debido al feriado y a la reducción de actividades propias de estas fechas. Por ello, muchos usuarios buscan saber si podrán realizar trámites bancarios con normalidad.

    ¿Qué bancos atenderán el 24 y 25 de diciembre?

    Instituciones como BCP, Interbank, Scotiabank y el Banco de la Nación han previsto horarios especiales para estos días. Generalmente, el 24 de diciembre se atiende con jornada reducida, mientras que el 25, al ser feriado nacional por Navidad, las agencias permanecen cerradas.

    A continuación, se detallan los horarios establecidos por cada banco para que los clientes puedan planificar sus operaciones y evitar inconvenientes durante los feriados.

    BCP

    El Banco de Crédito del Perú (BCP) brindará atención regular el miércoles 24 de diciembre, en el horario de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. En cambio, el jueves 25 no habrá atención presencial en agencias. No obstante, los usuarios podrán acceder a los canales digitales las 24 horas, como la app móvil, la banca por internet y los cajeros automáticos.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: ATENCIÓN | Metropolitano y Metro de Lima: horarios oficiales para este 24 y 25 de diciembre

    Interbank

    En fechas festivas, Interbank suele ajustar su horario. Siguiendo el esquema de años anteriores, el miércoles 24 de diciembre las agencias atenderían de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., mientras que el jueves 25 no se brindaría atención a nivel nacional debido al feriado navideño.

    Scotiabank

    Scotiabank también aplicaría un horario especial el miércoles 24 de diciembre. Sus oficinas abrirían de 8:30 a. m. a 2:00 p. m. Para el jueves 25, no se contempla atención presencial. Sin embargo, el call center permanecería operativo de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.

    Banco de la Nación

    Por su parte, el Banco de la Nación informó que, de mantenerse el esquema habitual, el miércoles 24 de diciembre atenderá en jornada reducida. Sus agencias a nivel nacional abrirán de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. En tanto, el jueves 25 no habrá atención debido al feriado por Navidad.

    Navidad y bancos: conoce el horario de atención del BCP, Interbank, Scotiabank, Banco de la Nación y más este 24 y 25 de diciembre
