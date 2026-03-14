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Lizet Soto revela que su hija, Alondra Huárac, está afectada por la prisión contra su padre: “Esto es súper grave"

Lizet Soto revela que habló con su expareja, quien dice estar tranquilo tras la sentencia; sin embargo, su hija Alondra Huárac está muy afectada por la situación.

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    Lizet Soto revela que su hija, Alondra Huárac, está afectada por la prisión contra su padre: “Esto es súper grave"
    Alondra Huárac, hija de Nílver, muy afectada por prisión de su padre. | Composición Wapa
    Lizet Soto revela que su hija, Alondra Huárac, está afectada por la prisión contra su padre: “Esto es súper grave"

    El productor musical Nílver Huárac fue sentenciado a nueve años de prisión efectiva por colusión agravada en un caso de corrupción. Tras conocerse el fallo judicial, Lizet Soto, madre de su hija Alondra Huárac, rompió en llanto al contar que la joven quedó profundamente afectada al enterarse de la condena contra su padre.

    Según relató, incluso habló con el productor, quien asegura estar tranquilo pese a la sentencia, mientras intenta apoyar emocionalmente a su hija.

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    Lizet Soto revela que su hija, Alondra Huárac, se encuentra afectada por prisión efectivo contra su padre

    Durante una reciente entrevista con un medio local, Soto contó que recién hace unos días se enteró de la sentencia contra su expareja. Según explicó, al comunicarse con el productor para preguntarle sobre la situación, él no dio mayores detalles sobre lo ocurrido.

    “Mi hija (Alondra Huarac) y yo no sabíamos nada, ayer (miércoles) apenas nos enteramos nos comunicamos con él, pero no dijo mucho, solo que estemos tranquilas”, indicó.

    Asimismo, relató que su hija se encuentra muy afectada por la noticia, lo que le genera un profundo dolor como madre.

    “Alondra está afectada y esa es una de las cosas que más me duele (llora), darle ese mal sabor, esa pena, porque siempre hemos tratado de llevarla por un buen camino, todo limpio para ella y esto es supergrave. Se siente mal, como madre me queda apoyarla y seguir en pie con ella, y Nilver está bastante grande para saber lo que hace y no hace, y poder solucionar sus temas. Igual tiene mi apoyo”, señaló Soto.

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    Durante la conversación también le preguntaron si trabajó con Nilver cuando este produjo el ‘Festival Chim Pum Callao’, a lo que respondió de manera tajante que no.

    ‘La última vez que trabajamos fue en el programa (‘La movida’) después de muchos años, él siempre manejó el tema de finanzas, no podría decir cuál es su forma de trabajar.

    El año pasado comentó que tenía unos temas legales. ¿No le preguntaste sobre ese problema legal?

    No tengo esa confianza. En noviembre (2025) me dijo que no iba a poder continuar y que me haga cargo de ‘La movida’ porque estaba en unos temas.

    SOBRE EL AUTOR:
    Lizet Soto revela que su hija, Alondra Huárac, está afectada por la prisión contra su padre: “Esto es súper grave"
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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