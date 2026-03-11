Huárac emitió un comunicado destacando que la sentencia no es definitiva y que su defensa apelará la decisión del Poder Judicial ante la Sala Penal de Apelaciones del Callao.

El productor musical Nílver Huárac se pronunció públicamente luego de que el Poder Judicial lo condenara a nueve años de prisión efectiva por su implicación en el caso del festival Chimpún Callao. La sentencia también alcanza a tres exfuncionarios del Gobierno Regional del Callao. Tras conocerse el fallo, el empresario difundió un comunicado en redes sociales para fijar su posición. En el documento, explicó la situación actual del proceso judicial que enfrenta.

Nílver Huárac se pronuncia tras la sentencia

El Poder Judicial impuso penas de cárcel efectiva contra tres exfuncionarios del Gobierno Regional del Callao (GORE Callao) y el productor musical Nílver Huárac, luego de que fueran hallados responsables de participar en presuntas irregularidades vinculadas a la organización del festival Chimpún Callao realizado en 2017 y 2018.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público, los implicados habrían coordinado acciones para perjudicar al Estado mediante un esquema que permitió que el empresario obtuviera beneficios económicos a partir de la venta de entradas de un espectáculo financiado con recursos públicos.

Según la resolución judicial, los exfuncionarios María Ramos, Cristian Hernández y Juan Solís fueron condenados a seis años de prisión efectiva por el delito de colusión agravada. En tanto, el productor musical Nílver Huárac recibió una pena de nueve años de prisión efectiva al ser considerado cómplice primario dentro de este caso de corrupción.

Luego de que se hiciera pública la decisión judicial, Nílver Huárac utilizó sus redes sociales para difundir un comunicado dirigido a la opinión pública. El documento, firmado también por su equipo legal, expone su postura frente al proceso judicial que enfrenta.

Nílver Huárac se pronuncia

En el mensaje, el empresario precisó que el 30 de enero de 2026 se emitió una sentencia en primera instancia que le impone nueve años de pena privativa de la libertad por el delito de colusión agravada en calidad de cómplice primario.

No obstante, en el comunicado se remarcó que el fallo aún no es definitivo. “La sentencia no se encuentra firme”. Asimismo, Huárac señaló que la ejecución de la pena permanece suspendida mientras el proceso continúa en las instancias correspondientes. En esa línea, su defensa legal adelantó que presentará un recurso de apelación ante la Sala Penal de Apelaciones del Callao.

Investigación por la organización del festival Chimpún Callao

El productor musical señaló que, al tratarse de un fallo que todavía no ha quedado firme, considera necesario evitar interpretaciones definitivas hasta que el proceso judicial concluya todas sus instancias. El caso en el que se encuentra involucrado forma parte de una investigación más amplia impulsada por la Fiscalía del Callao sobre la gestión de los ingresos generados durante el festival Chimpún Callao.

Durante el juicio oral, la acusación fiscal sostuvo que los implicados habrían coordinado acciones que ocasionaron un perjuicio económico al Estado mediante un sistema vinculado a la comercialización de entradas del evento.