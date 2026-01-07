Las entidades bancarias suelen transferir deudas cuando consideran que es difícil recuperarlas, con el fin de obtener liquidez de forma inmediata. No obstante, esta práctica puede causar incertidumbre y alarma entre los deudores en el Perú.

La venta de deudas es un procedimiento que puede provocar dudas e inquietud entre los deudores en el Perú. Cuando una entidad bancaria decide transferir una deuda, resulta clave comprender las consecuencias de esta decisión y la forma adecuada de afrontarla. Este mecanismo no solo impacta en la situación económica del deudor, sino que también puede repercutir en su historial crediticio y en su relación con posibles acreedores en el futuro.

Ante la dificultad para recuperar obligaciones impagas, las instituciones financieras optan por transferir estas carteras a terceros, como empresas de cobranza o fondos de inversión. Con ello, buscan obtener liquidez y reducir el riesgo de incumplimiento. En este contexto, conocer tus derechos y las alternativas disponibles es fundamental para enfrentar el proceso de manera informada y preventiva.

¿Por qué los bancos venden las deudas y qué sucede después?

Las entidades bancarias suelen desprenderse de deudas cuando estiman que su cobro es poco probable. Esta práctica, denominada cesión de créditos, les permite liberar carteras de difícil recuperación y acceder a liquidez inmediata. Al transferir estas obligaciones, los bancos disminuyen su carga operativa y pueden enfocarse en otros frentes de su actividad. Es importante señalar que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) supervisa la compra y venta de estas carteras financieras.

Tras concretarse la venta, el nuevo titular de la deuda adquiere el derecho de cobro. Generalmente, estas entidades adoptan métodos más persistentes para recuperar el dinero adeudado, que pueden incluir llamadas reiteradas o advertencias de acciones legales. Por ello, es clave conocer tus derechos, ya que el nuevo acreedor debe informarte sobre las condiciones vigentes de la deuda, como el estado del crédito y los montos pendientes.

¿Cómo saber si el banco vendió tu deuda?

Según la normativa vigente, los bancos no están obligados a pedir el consentimiento del deudor para transferir una deuda. La cesión es válida incluso sin aviso previo. En algunas situaciones, la entidad original puede comunicar la operación, pero en otras el deudor se entera directamente a través del nuevo acreedor. Por esta razón, es recomendable estar atento a cualquier notificación que provenga de una institución distinta a la inicial.

¿Cómo actuar ante el acoso por cobranza?

El hostigamiento por parte de empresas de recobro es una situación frecuente que puede generar angustia y tensión. No obstante, existen mecanismos legales para enfrentarlo. Una alternativa es acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad, que permite extinguir hasta el 100% de las deudas al acreditar imposibilidad de pago. Este trámite debe realizarse con asesoría legal especializada para garantizar su correcta aplicación y evitar problemas posteriores.