¿Primer paro de transportistas del 2026? esto fue lo que dijo el gremio del sector

El sector transporte advierte un fuerte aumento de extorsiones en Lima y Callao mientras aguarda el plan de seguridad del Gobierno.

Los casos de extorsión se han triplicado, pese al estado de emergencia.

El inicio del 2026 ha profundizado la crisis de seguridad que atraviesa el transporte público en Lima y Callao. Gremios del sector advierten que las organizaciones criminales no solo mantienen el cobro de cupos, sino que han triplicado las exigencias económicas, colocando a conductores y empresarios en una situación límite mientras esperan una respuesta concreta del Ejecutivo liderado por José Jerí.

La violencia se ha intensificado con atentados armados, explosivos y asesinatos que han marcado las primeras semanas del año, según reportes difundidos por Latina Noticias.

Cupos triplicados y terror diario en las rutas

Empresas de transporte formal denuncian que los pagos a extorsionadores se han vuelto impagables. Un conductor de la empresa Cinco Estrellas, que opera en Jicamarca, relató el nivel de presión que enfrentan a diario:

“Ahorita quieres vivir, tienes que pagar, si no, olvídate. Mira, nosotros más o menos diario pagamos mil quinientos soles. Al mes, cuarenta y cinco mil soles. Quieres vivir, tienes que pagar”.

El incremento es drástico frente a lo que se exigía en 2025. A pesar de que varias empresas llevan más de un año entregando dinero a distintas bandas, los ataques no cesan. En el caso de Cinco Estrellas, un explosivo fue arrojado contra su local durante la madrugada, lo que provocó que muchos conductores dejaran de salir a trabajar por temor a nuevos atentados.

Negarse a pagar es un riesgo mortal

El rechazo a las extorsiones suele terminar en tragedia. El conductor Guillermo Álvarez Valverde, de la empresa Santa Catalina, en San Juan de Lurigancho, fue asesinado tras negarse a pagar veinte mil soles exigidos como cupo. El ataque fue perpetrado por un sicario.

Las investigaciones policiales señalan como presunto cabecilla a Juan Carlos Ramírez Fallara, vinculado a una organización criminal que opera en Lima Este, Puente Piedra y el Cono Norte, con antecedentes por extorsión y delitos contra el patrimonio.

La violencia se recrudeció el 3 de enero. En San Martín de Porres, un chofer de la empresa Etnemosa fue asesinado a balazos mientras cubría su ruta. Ese mismo día, en Chaclacayo, César Robles López, conductor de la empresa El Nazareno, murió tras recibir cinco disparos mientras trasladaba pasajeros.

Usuarios también quedan en medio del fuego cruzado

Los ataques no solo afectan a los trabajadores. En San Juan de Miraflores, una madre y su hija resultaron heridas luego de que sicarios dispararan siete veces contra una combi estacionada. Estos hechos han generado miedo entre los usuarios del transporte público, que hoy se suben a las unidades con temor.

El gremio de transportistas, representado por Martín Ojeda, reveló que el 80% del transporte formal fue extorsionado en 2025. Para este año, la tendencia continúa. Un vocero explicó:

“Conocemos dos casos de empresas que tenían hasta cinco y cuatro extorsiones, y ya bajaron a dos. Pero también tenemos el caso de otra empresa que solamente le pagaba a uno y ahora ese uno quiere el triple”.

Transportistas esperan plan del Gobierno

Por ahora, los gremios no han anunciado un nuevo paro para enero. Empresarios del sector informaron a Latina Noticias que aguardan el plan de seguridad integral que el gobierno de José Jerí prometió presentar en los próximos días. La decisión de paralizar actividades dependerá de las medidas concretas que se anuncien frente a la ola criminal.