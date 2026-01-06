Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Fonavi 2026: Herederos de esta lista ya pueden iniciar el trámite y estos son los documentos requeridos

¿Primer paro de transportistas del 2026? esto fue lo que dijo el gremio del sector

El sector transporte advierte un fuerte aumento de extorsiones en Lima y Callao mientras aguarda el plan de seguridad del Gobierno.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Primer paro de transportistas del 2026? esto fue lo que dijo el gremio del sector
    Los casos de extorsión se han triplicado, pese al estado de emergencia.
    ¿Primer paro de transportistas del 2026? esto fue lo que dijo el gremio del sector

    El inicio del 2026 ha profundizado la crisis de seguridad que atraviesa el transporte público en Lima y Callao. Gremios del sector advierten que las organizaciones criminales no solo mantienen el cobro de cupos, sino que han triplicado las exigencias económicas, colocando a conductores y empresarios en una situación límite mientras esperan una respuesta concreta del Ejecutivo liderado por José Jerí.

    La violencia se ha intensificado con atentados armados, explosivos y asesinatos que han marcado las primeras semanas del año, según reportes difundidos por Latina Noticias.

    Cupos triplicados y terror diario en las rutas

    Empresas de transporte formal denuncian que los pagos a extorsionadores se han vuelto impagables. Un conductor de la empresa Cinco Estrellas, que opera en Jicamarca, relató el nivel de presión que enfrentan a diario:

    wapa.pe

    LEE MÁS: Fonavi 2026: Herederos de esta lista ya pueden iniciar el trámite y estos son los documentos requeridos

    “Ahorita quieres vivir, tienes que pagar, si no, olvídate. Mira, nosotros más o menos diario pagamos mil quinientos soles. Al mes, cuarenta y cinco mil soles. Quieres vivir, tienes que pagar”.

    El incremento es drástico frente a lo que se exigía en 2025. A pesar de que varias empresas llevan más de un año entregando dinero a distintas bandas, los ataques no cesan. En el caso de Cinco Estrellas, un explosivo fue arrojado contra su local durante la madrugada, lo que provocó que muchos conductores dejaran de salir a trabajar por temor a nuevos atentados.

    Negarse a pagar es un riesgo mortal

    El rechazo a las extorsiones suele terminar en tragedia. El conductor Guillermo Álvarez Valverde, de la empresa Santa Catalina, en San Juan de Lurigancho, fue asesinado tras negarse a pagar veinte mil soles exigidos como cupo. El ataque fue perpetrado por un sicario.

    Las investigaciones policiales señalan como presunto cabecilla a Juan Carlos Ramírez Fallara, vinculado a una organización criminal que opera en Lima Este, Puente Piedra y el Cono Norte, con antecedentes por extorsión y delitos contra el patrimonio.

    La violencia se recrudeció el 3 de enero. En San Martín de Porres, un chofer de la empresa Etnemosa fue asesinado a balazos mientras cubría su ruta. Ese mismo día, en Chaclacayo, César Robles López, conductor de la empresa El Nazareno, murió tras recibir cinco disparos mientras trasladaba pasajeros.

    Usuarios también quedan en medio del fuego cruzado

    Los ataques no solo afectan a los trabajadores. En San Juan de Miraflores, una madre y su hija resultaron heridas luego de que sicarios dispararan siete veces contra una combi estacionada. Estos hechos han generado miedo entre los usuarios del transporte público, que hoy se suben a las unidades con temor.

    El gremio de transportistas, representado por Martín Ojeda, reveló que el 80% del transporte formal fue extorsionado en 2025. Para este año, la tendencia continúa. Un vocero explicó:

    “Conocemos dos casos de empresas que tenían hasta cinco y cuatro extorsiones, y ya bajaron a dos. Pero también tenemos el caso de otra empresa que solamente le pagaba a uno y ahora ese uno quiere el triple”.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Minedu anuncia la edad mínima para que los menores puedan iniciar su matrícula en inicial este 2026

    Transportistas esperan plan del Gobierno

    Por ahora, los gremios no han anunciado un nuevo paro para enero. Empresarios del sector informaron a Latina Noticias que aguardan el plan de seguridad integral que el gobierno de José Jerí prometió presentar en los próximos días. La decisión de paralizar actividades dependerá de las medidas concretas que se anuncien frente a la ola criminal.

    Las zonas más golpeadas siguen siendo Lima Este, San Martín de Porres, Chaclacayo, San Juan de Lurigancho y San Juan de Miraflores. Mientras tanto, conductores y empresarios continúan trabajando bajo amenaza constante, a la espera de acciones que frenen una violencia que ya cobra vidas.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Primer paro de transportistas del 2026? esto fue lo que dijo el gremio del sector
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    DNI electrónico GRATIS desde este 6 de enero durante todo el mes: conoce dónde y quiénes son los beneficiarios

    ES OFICIAL | Corte de agua este 5, 6 y 7 de enero: estas son las zonas afectadas y los horarios, informa Sedapal

    Parque de las Leyendas abre sus puertas sin costo en enero 2026 para este grupo de beneficiados

    Vidente peruana que acertó con caída de Nicolás Maduro anuncia días duros para Venezuela: "Gente que llora a sus muertos"

    Academia IPD abre Preinscripciones 2026: LINK OFICIAL para talleres deportivos de verano gratuitos

    Lo más vistos en Ocio

    ¿El 6 de enero es feriado en Perú? Esto indica la norma publicada en El Peruano sobre la Bajada de Reyes

    Minedu anuncia la edad mínima para que los menores puedan iniciar su matrícula en inicial este 2026

    ¿Habrá un fuerte terremoto este 2026 en Perú? Vidente advierte sobre gran sismo que afectará Lima

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    Senamhi advierte precipitaciones intensas y de alto riesgo en 12 regiones del país a partir de hoy

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 44.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;