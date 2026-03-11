¿Qué pasará con las CLASES PRESENCIALES ante el PARO DE TRANSPORTISTAS del 12 de marzo? Una región ya tomó DRÁSTICA MEDIDA

La paralización de transportistas programada para el 12 de marzo podría impactar el servicio de transporte en Lima y Callao , lo que pondría en riesgo el desarrollo de las clases presenciales.

El paro de transportistas anunciado para este jueves 12 de marzo fue convocado por diversos gremios del sector, lo que podría generar interrupciones en el servicio de transporte en distintos puntos de la capital. Ante este panorama, existe preocupación por el posible impacto que la medida de protesta tendría en el desarrollo de las clases presenciales en Lima Metropolitana y el Callao, debido a las dificultades que enfrentarían estudiantes y docentes para movilizarse.

Días atrás, en medio de la crisis de gas natural que afecta al país, el Ministerio de Educación del Perú (Minedu) dispuso que las actividades escolares se realicen de forma virtual. Sin embargo, mediante un comunicado oficial se informó que las clases presenciales en los colegios privados se retomarían desde el miércoles 11 de marzo. Frente al paro convocado para el día siguiente, surge la incertidumbre sobre si esta modalidad volverá a modificarse.

Minedu emitió comunicado respecto a las clases presenciales.

¿Qué ocurrirá con las clases presenciales este 12 de marzo?

Hasta ahora, el Ministerio de Educación del Perú no ha emitido un pronunciamiento en sus canales oficiales respecto a una eventual suspensión de las clases presenciales en las instituciones privadas de Lima Metropolitana y el Callao debido al paro de transportistas. No obstante, se espera que en las próximas horas la entidad publique alguna comunicación dirigida a padres de familia, estudiantes y centros educativos.

La protesta programada para el 12 de marzo ha sido planteada por los gremios como un paro nacional de carácter indefinido, con el objetivo de exigir soluciones ante la crisis que afecta al sector desde hace varias semanas. De concretarse con amplia participación, la paralización podría complicar el traslado de miles de personas en diferentes zonas de la capital.

Arequipa tomó la drástica medida

La Gerencia Regional de Educación de Arequipa anunció que los colegios privados y de convenio de la región deberán dictar clases de forma virtual los días jueves 12 y viernes 13 de marzo. La decisión responde a la crisis energética que atraviesa la región, la persistencia de algunas vías bloqueadas y el anuncio del paro de transportistas.

La medida fue coordinada con las UGEL Arequipa Norte y UGEL Arequipa Sur y tiene como finalidad proteger la salud, integridad y seguridad de los estudiantes, además de asegurar que el servicio educativo continúe con normalidad pese a las dificultades para el traslado.

Arequipa dispone de clases virtuales

En cuanto a las demás Unidades de Gestión Educativa Local de la región, la entidad precisó que cada director deberá analizar la situación de su jurisdicción y tomar las decisiones que considere necesarias de acuerdo con las condiciones existentes en su zona.