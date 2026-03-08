Wapa.pe
Los gremios del transporte en Perú anuncian un paro nacional indefinido desde el 12 de marzo en protesta por la crisis que enfrenta el sector.

    Los principales gremios del transporte en el país anunciaron una nueva medida de protesta que podría afectar la movilidad a nivel nacional. La Confederación de Transportistas Terrestres del Perú, junto con otras organizaciones del sector, informó que iniciará un paro nacional indefinido desde el próximo 12 de marzo.

    Transportistas advierten crisis en el sector

    La decisión fue comunicada mediante un pronunciamiento público, donde los dirigentes explicaron que la paralización surge como respuesta a lo que consideran una ausencia de acciones concretas por parte del Estado para enfrentar la crisis que atraviesa el transporte.

    En el documento, los representantes del gremio indicaron que el sector “ha llegado a su límite” debido al aumento de la inseguridad en las vías y a los problemas derivados de la actual coyuntura energética.

    Entre los factores que impulsan esta protesta, los transportistas señalaron el incremento sostenido del precio de combustibles como el diésel y la gasolina. También mencionaron el impacto que ha tenido la situación de Petroperú y la limitada disponibilidad de gasolina Premium y Regular en distintos puntos del país.

    A ello se suma la reciente ruptura del ducto de gas operado por TGP en el distrito de Megantoni, hecho que, según explicaron, ha generado pérdidas económicas para transportistas de diferentes rubros y ha provocado la paralización de diversas actividades productivas.

    Los dirigentes del sector también alertaron sobre el estado deteriorado de varias carreteras y cuestionaron algunas normativas vigentes, las cuales consideran poco efectivas para atender los problemas del transporte. A su juicio, estos elementos evidencian una crisis estructural que continúa afectando al sector a nivel nacional.

    Transportistas exigen medidas urgentes al Gobierno

    Los gremios de transporte que anunciaron el paro nacional también expusieron una serie de exigencias dirigidas al Gobierno, las cuales consideran necesarias para enfrentar la crisis que atraviesa el sector.

    Entre los principales pedidos figura la eliminación temporal del 40% de carga tributaria aplicada a los combustibles, una medida que, según los dirigentes, ayudaría a reducir los altos costos operativos que actualmente enfrentan los transportistas.

    Asimismo, plantean la reactivación del fondo de compensación destinado a mitigar el impacto de la crisis energética y demandan que se ejecute de inmediato la Ley N.º 31886.

    En el documento también se propone implementar la devolución del pago de peajes bajo el esquema 60/40. Además, los representantes del sector solicitaron revisar el cobro de estos peajes, argumentando que muchas vías del país presentan un deterioro considerable.

    Por último, los gremios pidieron establecer mesas de diálogo formales que cuenten con actas suscritas, calendarios de trabajo definidos y plazos concretos para la solución de los problemas. También plantearon que se determinen responsabilidades administrativas y penales para aquellos funcionarios que no cumplan con los compromisos asumidos.

