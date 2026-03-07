Lima Metropolitana atraviesa actualmente una nueva ola de calor, con temperaturas elevadas durante el día en distritos que no suelen figurar entre los más calurosos de la capital. Así lo informó el ingeniero Erick Rojas, especialista en meteorología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

En declaraciones a la Agencia Andina, el especialista explicó que algunas estaciones del Senamhi, como las ubicadas en Jesús María y La Molina, ya registran varios días consecutivos bajo estas condiciones. Por ejemplo, Jesús María alcanzó ayer su quinto día seguido de ola de calor con una temperatura de 29.9 °C, mientras que en La Molina se reportó el cuarto día consecutivo con 31.8 °C.

A estas cifras se suman otros registros recientes en diferentes zonas de la ciudad. Este martes, Carabayllo marcó 31 °C, La Molina 30 °C y el distrito de San Borja llegó hasta los 33 °C.

Rojas explicó que, aunque lugares como Carabayllo o Chosica suelen presentar temperaturas más altas por su ubicación en Lima norte y Lima este, durante ciertos días del verano algunos distritos del centro de la ciudad pueden registrar valores incluso mayores. Esto ocurre porque zonas como San Borja, San Luis o La Victoria tienden a despejarse más rápido que distritos cercanos al mar, como San Miguel, lo que provoca una mayor exposición directa al sol.

Además, señaló que en los distritos céntricos existen factores que favorecen el incremento del calor, como la menor circulación de viento y la alta concentración de edificaciones, condiciones que contribuyen a retener la temperatura. En contraste, en zonas de Lima norte como Carabayllo hay más espacios abiertos que permiten una mejor ventilación.

El especialista indicó que este periodo de altas temperaturas podría continuar durante los próximos días y extenderse hasta el 12 de marzo.

Posteriormente, el ingreso de vientos provenientes del sur podría provocar un ligero descenso en las temperaturas y generar una sensación de mayor frescura en algunos sectores de Lima Metropolitana.

Finalmente, Rojas recordó que existe una diferencia entre la temperatura del aire y la que percibe el cuerpo humano, conocida como sensación térmica, la cual puede ser entre dos y tres grados más alta que la registrada por el Senamhi.