Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Melissa Klug sufre al quedar atrapada en las Maldivas sin poder regresar a Perú por bombardeos

Alerta Roja: SENAMHI advirtió ola intensa de calor en Lima

Senamhi reveló altas temperaturas en el distrito de San Borja.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Alerta Roja: SENAMHI advirtió ola intensa de calor en Lima
    Alerta Roja: SENAMHI advirtió OLA INTENSA DE CALOR en Lima | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / América
    Alerta Roja: SENAMHI advirtió ola intensa de calor en Lima

    Lima Metropolitana atraviesa actualmente una nueva ola de calor, con temperaturas elevadas durante el día en distritos que no suelen figurar entre los más calurosos de la capital. Así lo informó el ingeniero Erick Rojas, especialista en meteorología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

    En declaraciones a la Agencia Andina, el especialista explicó que algunas estaciones del Senamhi, como las ubicadas en Jesús María y La Molina, ya registran varios días consecutivos bajo estas condiciones. Por ejemplo, Jesús María alcanzó ayer su quinto día seguido de ola de calor con una temperatura de 29.9 °C, mientras que en La Molina se reportó el cuarto día consecutivo con 31.8 °C.

    A estas cifras se suman otros registros recientes en diferentes zonas de la ciudad. Este martes, Carabayllo marcó 31 °C, La Molina 30 °C y el distrito de San Borja llegó hasta los 33 °C.

    Rojas explicó que, aunque lugares como Carabayllo o Chosica suelen presentar temperaturas más altas por su ubicación en Lima norte y Lima este, durante ciertos días del verano algunos distritos del centro de la ciudad pueden registrar valores incluso mayores. Esto ocurre porque zonas como San Borja, San Luis o La Victoria tienden a despejarse más rápido que distritos cercanos al mar, como San Miguel, lo que provoca una mayor exposición directa al sol.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: ¡Prepárate para más calor! Marzo llegará con lluvias y altas temperaturas, según Senamhi

    Además, señaló que en los distritos céntricos existen factores que favorecen el incremento del calor, como la menor circulación de viento y la alta concentración de edificaciones, condiciones que contribuyen a retener la temperatura. En contraste, en zonas de Lima norte como Carabayllo hay más espacios abiertos que permiten una mejor ventilación.

    El especialista indicó que este periodo de altas temperaturas podría continuar durante los próximos días y extenderse hasta el 12 de marzo.

    Posteriormente, el ingreso de vientos provenientes del sur podría provocar un ligero descenso en las temperaturas y generar una sensación de mayor frescura en algunos sectores de Lima Metropolitana.

    Finalmente, Rojas recordó que existe una diferencia entre la temperatura del aire y la que percibe el cuerpo humano, conocida como sensación térmica, la cual puede ser entre dos y tres grados más alta que la registrada por el Senamhi.

    Ante ello, recomendó a la población evitar exponerse al sol por periodos prolongados entre las 10.00 de la mañana y las 4.00 de la tarde, utilizar sombrilla, vestir ropa de algodón y de manga larga, aplicarse protector solar y mantenerse bien hidratada. También aconsejó no sacar a las mascotas durante ese horario para evitar que sufran golpes de calor.

    SOBRE EL AUTOR:
    Alerta Roja: SENAMHI advirtió ola intensa de calor en Lima
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Se revela desconcertante información de Adrián Villar sobre sus padres por la que recibió prisión preventiva

    ¡Hasta 10 horas sin luz! Confirman corte eléctrico este domingo 8 de marzo: consulta AQUÍ si tu zona será afectada

    ¡Misterio en Comas! La casa de 3 pisos con sótano y cerco eléctrico que lleva 10 años abandonada

    Los 4 minutos fatales: Adrián Villar confiesa la razón del atropello a Lizeth Marzano tras dejar a Francesca Montenegro

    ¡Atención padres! Minedu confirma cuándo comenzarán las clases virtuales en colegios particulares y hasta cuándo serán

    Lo más vistos en Ocio

    Vidente Mossul hace macabro VATICINIO PARA LIMA por destructivo sismo: "Va a acontecer en este..."

    URGENTE | ¿Sigue la presencialidad? Colegios privados le dicen no a clases virtuales

    ES OFICIAL | DNI electrónico GRATIS este mes de marzo del 2026: Conoce quiénes acceden a este BENEFICIO

    Papá de Francesca Montenegro se enfrenta a familia de Adrián Villar y envía contundente mensaje

    Vidente colombiano acertó predicción de temblor en Perú y lanza ESTREMECEDORA advertencia: “Busquen de Dios”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Soho Color Salón & Spa

    Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

    PRECIO

    S/ 99.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;