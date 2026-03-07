¡LIMA SIN AGUA POR 12 HORAS! Sedapal anuncia corte este 8 de marzo: estos son los distritos afectadosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡A juntar agua! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este domingo 8 de marzo se realizarán cortes programados de agua en un distrito de Lima Metropolitana, afectando a varias zonas. La entidad indicó, a través de su canal de WhatsApp, que la suspensión temporal se debe a trabajos de mantenimiento destinados a garantizar la calidad y continuidad del suministro de agua potable en la capital.
PUEDES VER: ¡Hasta 10 horas sin luz! Confirman corte eléctrico este domingo 8 de marzo: consulta AQUÍ si tu zona será afectada
Entre las labores programadas se incluye la limpieza de reservorios. En este contexto, Sedapal exhortó a los usuarios a tomar precauciones, como almacenar agua en baldes u otros recipientes, para afrontar la suspensión del servicio sin contratiempos.
¿Qué distrito se verá afectado por el corte de agua este domingo 8 de marzo?
Ate
- Zonas afectadas: A. H. Los Progresistas de Ate zona C Mz. A2, B2, C2, E2, F2, I1, G, F, E, D, C y A - A. H. Estrella Mz. A, B, C, D, E, F y G.
- Horario de corte: 7.00 a. m. - 7.00 p. m.
- Zonas afectadas: Asoc. La Florida Urb. Barbadillo, Urb. Los Reyes, Asoc. Los Rosales, Asoc. Villa Los Portales, Asoc. Las Casuarinas, Urb. Las Garzas, Asoc. Los Pinos de Lima, Asoc. Las Dalias I y II, Asoc. Las Palmeras R-7, A. H. Libertadores y A. H. Salazar Bondy.
- Horario de corte: 1.00 p. m. - 11.50 p. m.
- Zonas afectadas: A. H. María Parado de Bellido, A. H. Alfa y Omega, Asoc. Virgen de Cháte, A. H. Micaela Bastidas II, A. H. Juan Velasco Alvarado R-8, A. H. Santa María, A. H. Micaela Bastidas III R-9 y A. H. Inmigrantes de Chincho.
- Horario de corte: 1.00 p. m. - 11.50 p. m.
PUEDES VER: ¡Atención padres! Minedu confirma cuándo comenzarán las clases virtuales en colegios particulares y hasta cuándo serán
La Molina
- Zonas afectadas: Urb. Portada del Sol 2da y 3ra etapa, Urb. Los Robles, Asoc. Viv. Hospital de Aeronáutica. Urb. Portada del Sol 2da etapa, Urb. Portada del Sol 3ra etapa, Urb. Los Robles y Asoc. Viv. Hospital de Aeronáutica
- Horario de corte: 1.00 p. m. - 11.50 p. m.
¿Qué hago si tengo dudas sobre la interrupción del servicio?
- Llama al Aquafono: (01) 317-8000
- Importante: Ten a la mano tu número de suministro
Recomendaciones frente al corte de agua
- Guarda agua con anticipación: Almacena suficiente agua potable en recipientes limpios para beber, cocinar y tu aseo personal. Llena baldes, botellas o tanques antes del inicio del corte para contar con una reserva segura.
- Racionaliza su uso: Mientras dure la suspensión, evita actividades que no sean esenciales, como lavar el auto o regar jardines.
- Mantén los envases bien cerrados: Conserva el agua almacenada en recipientes limpios y tapados para prevenir contaminación.
- Evita el desperdicio: Administra adecuadamente el agua disponible.
- Abre los grifos de forma gradual: Cuando se restablezca el servicio, hazlo lentamente para evitar problemas en las tuberías.