Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
URGENTE | ¿Sigue la presencialidad? Colegios privados le dicen no a clases virtuales

¡LIMA SIN AGUA POR 12 HORAS! Sedapal anuncia corte este 8 de marzo: estos son los distritos afectados

Sedapal anunció un nuevo corte de agua programado para este domingo 8 de marzo. Revisa qué distritos de Lima serán afectados por la medida.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡LIMA SIN AGUA POR 12 HORAS! Sedapal anuncia corte este 8 de marzo: estos son los distritos afectados
    Sedapal anuncia corte este 8 de marzo: estos son los distritos afectados. | Composición Wapa
    ¡LIMA SIN AGUA POR 12 HORAS! Sedapal anuncia corte este 8 de marzo: estos son los distritos afectados

    ¡A juntar agua! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este domingo 8 de marzo se realizarán cortes programados de agua en un distrito de Lima Metropolitana, afectando a varias zonas. La entidad indicó, a través de su canal de WhatsApp, que la suspensión temporal se debe a trabajos de mantenimiento destinados a garantizar la calidad y continuidad del suministro de agua potable en la capital.

    wapa.pe

    PUEDES VER: ¡Hasta 10 horas sin luz! Confirman corte eléctrico este domingo 8 de marzo: consulta AQUÍ si tu zona será afectada

    Entre las labores programadas se incluye la limpieza de reservorios. En este contexto, Sedapal exhortó a los usuarios a tomar precauciones, como almacenar agua en baldes u otros recipientes, para afrontar la suspensión del servicio sin contratiempos.

    ¿Qué distrito se verá afectado por el corte de agua este domingo 8 de marzo?

    Ate

    • Zonas afectadas: A. H. Los Progresistas de Ate zona C Mz. A2, B2, C2, E2, F2, I1, G, F, E, D, C y A - A. H. Estrella Mz. A, B, C, D, E, F y G.
    • Horario de corte: 7.00 a. m. - 7.00 p. m.
    • Zonas afectadas: Asoc. La Florida Urb. Barbadillo, Urb. Los Reyes, Asoc. Los Rosales, Asoc. Villa Los Portales, Asoc. Las Casuarinas, Urb. Las Garzas, Asoc. Los Pinos de Lima, Asoc. Las Dalias I y II, Asoc. Las Palmeras R-7, A. H. Libertadores y A. H. Salazar Bondy.
    • Horario de corte: 1.00 p. m. - 11.50 p. m.
    • Zonas afectadas: A. H. María Parado de Bellido, A. H. Alfa y Omega, Asoc. Virgen de Cháte, A. H. Micaela Bastidas II, A. H. Juan Velasco Alvarado R-8, A. H. Santa María, A. H. Micaela Bastidas III R-9 y A. H. Inmigrantes de Chincho.
    • Horario de corte: 1.00 p. m. - 11.50 p. m.
    wapa.pe

    PUEDES VER: ¡Atención padres! Minedu confirma cuándo comenzarán las clases virtuales en colegios particulares y hasta cuándo serán

    La Molina

    • Zonas afectadas: Urb. Portada del Sol 2da y 3ra etapa, Urb. Los Robles, Asoc. Viv. Hospital de Aeronáutica. Urb. Portada del Sol 2da etapa, Urb. Portada del Sol 3ra etapa, Urb. Los Robles y Asoc. Viv. Hospital de Aeronáutica
    • Horario de corte: 1.00 p. m. - 11.50 p. m.

    ¿Qué hago si tengo dudas sobre la interrupción del servicio?

    • Llama al Aquafono: (01) 317-8000
    • Importante: Ten a la mano tu número de suministro

    Recomendaciones frente al corte de agua

    • Guarda agua con anticipación: Almacena suficiente agua potable en recipientes limpios para beber, cocinar y tu aseo personal. Llena baldes, botellas o tanques antes del inicio del corte para contar con una reserva segura.
    • Racionaliza su uso: Mientras dure la suspensión, evita actividades que no sean esenciales, como lavar el auto o regar jardines.
    • Mantén los envases bien cerrados: Conserva el agua almacenada en recipientes limpios y tapados para prevenir contaminación.
    • Evita el desperdicio: Administra adecuadamente el agua disponible.
    • Abre los grifos de forma gradual: Cuando se restablezca el servicio, hazlo lentamente para evitar problemas en las tuberías.



    SOBRE EL AUTOR:
    ¡LIMA SIN AGUA POR 12 HORAS! Sedapal anuncia corte este 8 de marzo: estos son los distritos afectados
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Se revela desconcertante información de Adrián Villar sobre sus padres por la que recibió prisión preventiva

    Temblor en Perú hoy, 7 de marzo de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

    Alerta Roja: SENAMHI advirtió ola intensa de calor en Lima

    DRAMÁTICO GIRO | Abogado de Adrián Villar sacude el caso al afirmar que su defendido merece "sentencia condenatoria"

    DRÁSTICO GIRO | Exponen chat entre Adrián Villar y Francesca Montenegro que confirmaría todo: "Dijiste que me..."

    Lo más vistos en Ocio

    ES OFICIAL | Desde HOY jubilados de la ONP con ESTOS APELLIDOS podrán cobrar: Conoce quiénes son

    Vidente colombiano acertó predicción de temblor en Perú y lanza ESTREMECEDORA advertencia: “Busquen de Dios”

    ES OFICIAL | DNI electrónico GRATIS este mes de marzo del 2026: Conoce quiénes acceden a este BENEFICIO

    ALARMA MUNDIAL: La ciudad más poblada del mundo se hunde y pone en peligro a 42 millones de habitantes

    INPE toma decisión final: Adrián Villar irá al penal Castro Castro por la muerte de Lizeth Marzano

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Soho Color Salón & Spa

    Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

    PRECIO

    S/ 99.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;