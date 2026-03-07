Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
URGENTE | ¿Sigue la presencialidad? Colegios privados le dicen no a clases virtuales

¿Cuántos hijos tiene Karla Tarazona y quiénes son los padres de los menores?

Karla Tarazona actualmente es pareja de Christian Domínguez.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Cuántos hijos tiene Karla Tarazona y quiénes son los padres de los menores?
    ¿Cuántos hijos tiene KARLA TARAZONA y quiénes son los PADRES de sus menores? | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Instagram
    ¿Cuántos hijos tiene Karla Tarazona y quiénes son los padres de los menores?

    La modelo y actriz cómicaKarla Tarazona se encuentra actualmente en el ojo de la tormenta, tras ser involucrada en problemas con la hija mayor de Christian Domínguez, Camila Domínguez.

    Tras esta situación, muchos se hacen preguntas sobre la vida personal de la artista, ¿Cuántos hijos tiene y quienes serían los padres? En la siguiente nota, te contaremos un poco sobre la vida de la madre influencer.

    ¿Cuántos hijos tiene Karla Tarazona y quiénes son los papás?

    Karla Tarazona es una figura pública bastante controversial en el mundo del espectáculo peruano. Se hizo conocida en los comienzos del año 2000 por trabajar como modelo y ser parte del elenco de programas de comedia.

    Actualmente Tarazona tiene tres hijos varones: Alessandro, Adriano y Valentino.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Karla Tarazona publica frase sobre el karma a horas de la ‘BOMBA’ de Magaly Medina sobre HOMBRE CASADO

    ¿Quién es el padre de los primeros dos hijos de Karla Tarazona?

    wapa.pe

    Alessandro y Adriano son los hijos mayores de Karla Tarazona, fruto de su relación con el artista Leonard León. Lamentablemente el matrimonio con el cantante de cumbia llegó a su fin y surgieron problemas legales por la pensión de los menores.

    wapa.pe

    ¿Quién es el padre del tercer hijo de Karla Tarazona?

    El papá de Valentino, el último hijo de Karla Tarazona es la actual pareja de la artista, Christian Domínguez.

    Cabe mencionar que el romance entre Karla Tarazona y Christian Domínguez llegó a su fin cuando Valentino era un bebé. Ambos siguieron con sus vidas con otras parejas pero la vida los volvió a unir.

     

     

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Cuántos hijos tiene Karla Tarazona y quiénes son los padres de los menores?
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Jesús Barco sorprende con fuerte exigencia a Melissa Klug tras quedar varada en una isla fuera del Perú: "Toma un..."

    Cuando Paolo Guerrero habló de su RUPTURA con Alondra García Miró por primera vez y confesó la razón de su final

    Paolo Guerrero impacta al tomar impensada medida sobre la familia de Ana Paula tras confirmar su ruptura

    Christian Domínguez rompe en llanto al despedirse en último programa de 'Préndete': "Aquí pude replantear mi vida"

    ¿Cuál es la condición de la hija de Tula Rodríguez que la llevó a ser operada por tercera vez?

    Lo más vistos en Farándula

    Maricielo Effio reaparece desde EE. UU. llorando y su fuerte confesión preocupa a seguidores: “Estaré bien”

    Hija de Tula Rodríguez ingresa a quirófano y actriz revela su estado de salud: "Acaba de venir el doctor para decirme..."

    Maricielo Effio reaparece y desmiente ser trabajadora de limpieza en EE. UU. tras dejar Perú: “Hay que averiguar”

    Carlos Alcántara se coloca el 'chip de la juventud' a sus 61 años tras separarse de su esposa: así fue su reacción

    Suheyn Cipriani y Miguel Arce anuncian el FIN de su programa tras solo un mes al aire: “Gracias por creer en nosotros”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Soho Color Salón & Spa

    Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

    PRECIO

    S/ 99.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;