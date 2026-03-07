¿Cuántos hijos tiene Karla Tarazona y quiénes son los padres de los menores?

¿Cuántos hijos tiene KARLA TARAZONA y quiénes son los PADRES de sus menores? | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Instagram

Tras esta situación, muchos se hacen preguntas sobre la vida personal de la artista, ¿Cuántos hijos tiene y quienes serían los padres? En la siguiente nota, te contaremos un poco sobre la vida de la madre influencer.

¿Cuántos hijos tiene Karla Tarazona y quiénes son los papás?

Karla Tarazona es una figura pública bastante controversial en el mundo del espectáculo peruano. Se hizo conocida en los comienzos del año 2000 por trabajar como modelo y ser parte del elenco de programas de comedia.

Actualmente Tarazona tiene tres hijos varones: Alessandro, Adriano y Valentino.

¿Quién es el padre de los primeros dos hijos de Karla Tarazona?

Alessandro y Adriano son los hijos mayores de Karla Tarazona, fruto de su relación con el artista Leonard León. Lamentablemente el matrimonio con el cantante de cumbia llegó a su fin y surgieron problemas legales por la pensión de los menores.

¿Quién es el padre del tercer hijo de Karla Tarazona?

El papá de Valentino, el último hijo de Karla Tarazona es la actual pareja de la artista, Christian Domínguez.