Christian Domínguez habría prestado a su abogado para denunciar a su hija mayor con Melanie Martínez, según Bayro: "Niégalo"

El periodista Christian Bayro sorprendió al revelar que Christian Domínguez le ofreció su abogado para denunciar a su hija mayor, en medio de tensiones familiares.

Christian Domínguez vuelve al ojo mediático tras las explosivas declaraciones del periodista Christian Bayro, exintegrante de ‘Chimi Churri’, quien difundió un revelador video en TikTok. En el clip, menciona al cantante de cumbia y asegura que habría intentado tomar acciones legales contra Camila, su propia hija, quien meses atrás expuso en transmisiones en vivo la ausencia de su padre. Según Bayro, incluso le habría ofrecido su abogado.

Christian Domínguez en polémica por presuntamente prestar a su abogado para denunciar a su hija

El periodista Christian Bayro sorprendió al revelar aspectos poco conocidos del conflicto público entre Christian Domínguez y Camila, la hija que tiene con Melanie Martínez, ocurrido en 2025. Esto se dio luego de que la joven señalara que su padre se habría distanciado de ella debido a Karla Tarazona.

Cabe recordar que Camila Domínguez envió un mensaje al comunicador después de que él y los conductores de su espacio hicieran comentarios negativos sobre su madre, a quien acusaron de gastar el dinero del cantante. En ese contexto, la joven difundió el número del periodista en redes sociales al compartir las conversaciones que mantuvieron. Tiempo después, Bayro decidió contar lo que, según él, realmente ocurrió.

De acuerdo con su versión, el cumbiambero habría evaluado iniciar acciones legales contra su propia hija y, a través de Norka Ascue, integrante del programa, manifestó que podía facilitarle su abogado al periodista para proceder legalmente por la difusión de sus datos personales. No obstante, la denuncia también alcanzaría a Melanie, ya que Camila es menor de edad.

"Cuando tuve un problema con la hija de Melanie Martínez, porque esta chibola mostró mi teléfono en público, y yo amenacé con demandarla, a la mamá, e iniciar el juicio y pedirle plata, fue tu mujer Norka, que al oído me dijo 'yo tengo el abogado de Christian Domínguez y me dijo que te presta su abogado para que hagas la demanda'. Quiero que lo niegue Norka, niégalo. Dile a tu mujer si es mentira, otra cosa es que me queje y que inicie una acción legal que Norka quería que inicie en contra de la hija de Christian Domínguez", dijo.