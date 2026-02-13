Wapa.pe
La influencer venezolana Isabella Ladera revela cómo le contó a Hugo García que esperan su primer hijo durante una íntima conversación en un parque.

    Isabella Ladera rompe su silencio y revela cómo reaccionó Hugo García al enterarse que sería papá: "Se quedó en shock '¡No puede ser!'"

    La influencer venezolana Isabella Ladera compartió por primera vez detalles íntimos sobre el momento en que le contó a Hugo García que estaban esperando a su primer hijo. La revelación se dio durante una conversación con un medio internacional donde narró cómo vivieron juntos uno de los instantes más significativos de su relación.

    ¿Cómo reaccionó Hugo García al enterarse que será papá?

    Según relató, ambos deseaban profundamente convertirse en padres, por lo que ella quiso elegir un contexto especial para darle la noticia. Aunque inicialmente planeaba organizar una sorpresa con detalles simbólicos, el momento terminó ocurriendo de forma espontánea, en un ambiente tranquilo que permitió que la emoción fluyera naturalmente.

    “Era un sueño de ambos. Estábamos en un parque, entonces yo no hallaba cómo decírselo, porque también quería decírselo en un momento muy tranquilo, prepararle una sorpresa, una cajita, unos globitos, una nota.... Entonces, estábamos en un parque, yo le doy la noticia, lo miro a los ojos, le digo: 'Te tengo que contar algo, no puedo aguantar más'. Y llega un momento en que ya se lo digo”, dijo sobre ese momento en que decidió contarle la gran noticia.

    Isabella Ladera y Hugo García (Fuente: Hola! - Instagram)
    Isabella Ladera y Hugo García (Fuente: Hola! - Instagram)

    “Y el niño se queda como en shock. Él me dice: '¡No puede ser, no puede ser!'. Él me dijo: 'Tanto tiempo esperando esta noticia', y se pone a llorar un rato. Ya después de dársela [la noticia] agradecido, muy feliz. O sea, desde ese momento no hemos dejado de hablar de la llegada de nuestro bebé y de todos los planes que tenemos", recordó sobre cómo reaccionó el ‘Guerrero’ ante la noticia.

    La modelo explicó que la reacción del exchico reality fue inmediata y profundamente emotiva, marcada por la sorpresa y la felicidad tras recibir una noticia que ambos habían anhelado durante mucho tiempo. Desde entonces, la pareja se encuentra enfocada en prepararse para la llegada de su hijo, planificando cada detalle de esta nueva etapa que están por comenzar juntos.

