Suheyn Cipriani anunció su separación del creador de contenido Macarius durante una transmisión en vivo, revelando que la noticia la sorprendió en un momento especial de su vida.

La presentadora de televisión Suheyn Cipriani anunció públicamente que su relación con el creador de contenido Macarius llegó a su fin. La revelación ocurrió durante una transmisión en vivo, espacio en el que la figura de Esto sí es amor decidió sincerarse sobre su situación sentimental actual.

Suheyn Cipriani revela por qué le terminó Macarius

La modelo y conductora reveló que la noticia la tomó por sorpresa, pues el anuncio coincidió con un momento significativo en su entorno familiar: la celebración del cumpleaños de su hija. Según relató la influencer, fue precisamente en esa fecha cuando su entonces pareja tomó la determinación de terminar la relación, hecho que marcó el cierre definitivo del vínculo.

La relación entre ambos había despertado interés público desde sus inicios, principalmente por la rapidez con la que hicieron oficial su romance. Sin embargo, la conductora explicó que la decisión de finalizar el noviazgo fue tomada por el tiktoker, en un contexto que calificó como especialmente sensible.

“En cumpleaños de mi hija. Creo que hasta para hacer las cosas uno tiene que pensar en los demás. Y si quieres tomar alguna decisión o algo, creo que hacer las cosas así justo en el cumpleaños de mi hija fue un poco cruel, pero bueno, no pasa nada. Siempre sonriamos, las cosas siempre van a estar bien y nada. Los quiero mucho”, declaró Cipriani durante el enlace.

Durante la transmisión, la exreina de belleza mantuvo una actitud serena y agradeció el respaldo de sus seguidores. “Estoy bien, estoy soltera, es lo único que tienen que saber y ya”, afirmó la conductora, quien también pidió respeto para su privacidad, especialmente por el bienestar de su hija.

Así empezó la relación entre Suheyn y Macarius

El romance entre Suheyn Cipriani y el creador de contenido Macarius tuvo un inicio poco convencional y alejado de cualquier guion romántico tradicional. La propia conductora de Esto sí es amor relató los detalles durante su participación en el pódcast 'La Manada', donde explicó cómo surgió el primer contacto entre ambos.

De acuerdo con su testimonio, el encuentro inicial ocurrió hace cerca de dos meses, mientras participaban en una transmisión en vivo del youtuber El Zein. En ese momento, la interacción fue breve y distante, ya que el streamer evitó seguirle el ritmo a las bromas de la presentadora y mantuvo una actitud reservada.