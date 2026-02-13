Wapa.pe
Revelan el grado de alcohol que habría tenido Laura Spoya en la sangre

Karla Tarazona 'estalla' contra Cueva: "No me genera respeto, no es bueno con sus hijos y es maltratador"

Karla Tarazona critica abiertamente a Christian Cueva en el programa 'Mesa Caliente'. La conductora lo califica de "maltratador" tras su separación de Pamela López.

    Karla Tarazona no escondió su posición ante las conductas que ha mostrado Christian Cueva tras su separación con Pamela López. La conductora de Panamericana suele mantenerse al margen de estos temas, pero en esta oportunidad, decidió dar su punta de vista demostrando su rechazo absoluto hacia el futbolista, actual pareja de la ex de Christian Domínguez. ¿Qué dijo?

    Karla Tarazona expone qué piensa de Christian Cueva

    Durante la reciente edición del programa 'Mesa Caliente', Karla Tarazona fue consultada sobre Christian Cueva y Pamela Franco. Lejos de guardar silencio, esta opinó dando su sincera posición sobre el comportamiento del popular 'Aladino', dejando en claro que lo considera un "maltratador" y que no siente respeto hacia él.

    "Solamente me voy a dedicar a opinar de lo que públicamente ha salido. Vaya a ser que después me quiera llamar a lo 'Mackyna' a amenazar o le diga a Christian (Domínguez) 'oye, cállale a tu mujer'. Que no sorprende, porque ya lo ha hecho", comenzó diciendo en un inicio refiriéndose a la forma en que Cueva suele reaccionar cuando lo mencionan.

    La conductora evitó hablar sobre Pamela Franco, luego de que pusieran sobre la mesa que la mejor amiga de la cantante se alejó de ella, fue ahí cuando Ric La Torre le preguntó si es que pensaba que la responsabilidad de que esto ocurriera podría venir de la cumbiambera y del jugador, algo que Karla negó rotundamente.

    "No creo que sea compartido, quien ha mostrado más esas acciones tan violentas y lo que hemos visto en televisión por meses, años, porque hemos sido testigos en televisión nacional de las cosas que ha venido haciendo cuando ha sido pareja de Pamela López. Es más, comento cosas que han salido públicamente, porque ni siquiera ahondo más en lo privado", precisó.

    "Prefiero no tocarla a ella, pero él en realidad no me genera respeto, he visto tantas cosas durante tantos años y yo siempre lo he dicho porque lo he vivido en carne propia, para mí lo peor que puede pasar es una persona que no sea buena con sus hijos y una persona que sea un maltratador de mujeres, para mí eso no tiene nombre", sentenció.

