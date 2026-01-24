Wapa.pe
El hermano de Christian Cueva afirmó que el futbolista fue quien se hizo cargo de la joven.

    ¡No se guardó nada! Marcial Cueva, hermano de Christian Cueva, desató polémica en redes sociales tras publicar un mensaje en el que arremete contra Pamela López, recordándole públicamente el rol que habría tenido el futbolista en la crianza de su hija mayor, pese a no ser su padre biológico. En su pronunciamiento, incluso hizo referencia directa al verdadero progenitor de Fabiana Ríos.

    Hermano de Christian Cueva expone apoyo que habría recibido Pamela López

    A través de su cuenta de Instagram, Marcial Cueva decidió sacar a la luz lo que, según él, fue el respaldo constante que Christian brindó a Pamela López durante su relación, no solo con sus hijos en común, sino también con la primogénita de ella, a quien habría tratado como propia. De acuerdo con su versión, el jugador no solo le ofreció estabilidad, sino también oportunidades que marcaron su futuro.

    "Hoy se indignan y critican como si no existiera una historia previa que las deja mal paradas. Parece que ya no recuerdan o prefieren olvidar todo lo que recibieron: viajes, estudios, ropa, seguridad. Hubo una hija que no era hija, pero fue criada como tal, con acceso real a oportunidades y a uno de los mejores colegios de Sao Paulo. Mientras tanto, el padre biológico cumplía su rol con puntualidad: brillando por su ausencia", escribió Marcial en su comunicado.

    Asimismo, defendió a su hermano dejando entrever que gran parte del bienestar que tuvo Pamela fue gracias a él. "Atacar a quien te dio la mejor etapa de tu vida no es sinceridad, es resentimiento disfrazado. Es la reacción de alguien que nunca construyó algo propio, pero se siente con derecho a destruir lo que la sostuvo", añadió.

    Marcial Cueva recuerda cómo se habría iniciado la relación

    En otro momento de su mensaje, Marcial también cuestionó el origen del vínculo entre Pamela López y Christian Cueva, sugiriendo que la relación no comenzó de la forma que hoy se quiere mostrar.

    "Lo más incómodo es que tampoco se acuerdan de cómo empezó todo. Esa relación no nació desde la nobleza, sino interfiriendo en una relación ya existente. Ese inicio no encaja con la imagen actual, por eso se intenta borrar. Pero la historia no se puede editar: o se cuenta completa o se acepta que la memoria es selectiva", sentenció.

