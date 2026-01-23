Wapa.pe
Marcia Succar, esposa de Carlos Zambrano, toma drástica decisión tras denuncia por presunto abuso

Christian Cueva reaparece junto a sus hijos de paseo tras pedido de tenencia compartida a Pamela López

Christian Cueva sorprende a sus seguidores al mostrarse en un paseo junto a sus tres hijos tras solicitar la tenencia compartida con Pamela López.

    Christian Cueva reaparece junto a sus hijos de paseo tras pedido de tenencia compartida a Pamela López
    Christian Cueva reaparece junto a sus hijos de paseo. | Composición Wapa | Instagram
    Christian Cueva reaparece junto a sus hijos de paseo tras pedido de tenencia compartida a Pamela López

    Christian Cueva volvió a acaparar la atención de los medios tras revelarse que busca la tenencia compartida de sus tres hijos con Pamela López, lo que habría generado el malestar de la animadora.

    En medio de esta polémica, el popular ‘Aladino’ reapareció en sus redes sociales mostrando un momento familiar, compartiendo una fotografía junto a sus pequeños mientras disfrutan de un paseo juntos.

    wapa.pe

    Christian Cueva reaparece junto a sus hijos de paseo

    Tras las fuertes declaraciones de la abogada del exjugador de Emelec, quien acusó a Pamela López de supuesta negligencia al enviar sola a sus hijos al colegio y no supervisar su rendimiento académico, Christian Cueva sorprendió a sus seguidores al reaparecer en redes sociales con una foto junto a sus tres hijos.

    En la imagen, los menores aparecen montando sus respectivos caballos mientras Cueva sostiene las riendas y sonríe a la cámara. Además, añadió tres emojis de ojos de amor y manos rezando a la ‘historia’. No se aclara si la fotografía es reciente o de otra etapa, aunque el aspecto de los niños coincide con su apariencia actual.

    wapa.pe

    Christian Cueva se sincera y rompe en llanto al admitir que no ve a sus hijos

    Christian Cueva conmovió al público durante su participación en el programa ‘Esta noche’, mostrando un lado más humano y reflexivo. El futbolista habló sinceramente sobre las decisiones que ha tomado en su vida personal y cómo estas han afectado su relación familiar, especialmente la distancia que mantiene con sus tres hijos.

    En uno de los momentos más emotivos del programa, Cueva dejó de lado su imagen pública para abrirse sobre los retos y consecuencias de sus actos, compartiendo con honestidad el impacto que han tenido en su rol como padre y la importancia de reconectar con sus pequeños.

    Christian Cueva reaparece junto a sus hijos de paseo tras pedido de tenencia compartida a Pamela López
