Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Marcia Succar, esposa de Carlos Zambrano, toma drástica decisión tras denuncia por presunto abuso

Hija de Christian Cueva tiene insólita revelación acerca de Paul Michael junto a Pamela López

La hija de Pamela López dio sus primeras declaraciones en una cámara de televisión.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Hija de Christian Cueva tiene insólita revelación acerca de Paul Michael junto a Pamela López
    Hija de Christian Cueva tiene INSÓLITA revelación acerca de Paul Michael junto a Pamela López: “Es su culpa | Créditos: Composición Wapa | Fuente: América / Difusión
    Hija de Christian Cueva tiene insólita revelación acerca de Paul Michael junto a Pamela López

    Briana, la primogénita de Christian Cueva y Pamela López, llamó la atención al debutar por primera vez en la televisión junto a su madre como parte de un reality de baile en el programa Mande quien mande. Tras su participación, la adolescente fue entrevistada frente a cámaras y sorprendió al referirse abiertamente a Paul Michael, actual pareja de su mamá. ¿Qué revelación inesperada hizo sobre él?

    Hija de Christian Cueva sorprende al hablar de Paul Michael en televisión

    La hija mayor de la animadora de eventos y del futbolista se presentó en televisión como parte de la competencia denominada “La dupla perfecta”, donde demostró su talento para el baile. Luego de su presentación, fue abordada por la producción del programa y compartió detalles de cómo se animó a participar.

    "No fue difícil convencerla, porque ella lo lleva en la sangre, le ha gustado desde muy niña bailar y le dije 'Briana, hay un reality de baile, ¿te gustaría? Ya...'", comentó Pamela López visiblemente emocionada.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Hija de Pamela López lanza fuerte mensaje tras confirmarse que su mamá NO se DIVORCIARÁ de Cueva: "Rompe el patrón"

    La menor se mostró entusiasmada por vivir esta experiencia artística, pero lo que más sorprendió fue la confesión que hizo sobre Paul Michael y el rol que cumple en su carrera musical. Según contó, ella es quien se encarga de crear las coreografías de sus canciones para redes sociales, ya que el cantante no cuenta con un coreógrafo fijo.

    "He creado Tiktoks de las canciones de Paul y así", dijo la pequeña, mientras que su madre bromeó al respecto: "Ella es la creadora, así que de los trend, es su culpa", respondió entre risas.

    Briana reveló que ha diseñado los bailes de temas como Cantinero y Completamente enamorados, dejando en evidencia la confianza que el músico deposita en ella. Finalmente, Pamela López se mostró orgullosa del debut de su hija y aseguró que la respaldará si decide incursionar en el mundo del espectáculo.

    "Me tocó aprender a la mala, es un mundo muy complicado, pero también es muy bonito. Y bueno, si a ella le gusta, yo la voy a apoyar, nadie sabe lo que puede pasar más adelante", expresó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Hija de Christian Cueva tiene insólita revelación acerca de Paul Michael junto a Pamela López
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Carlos Zambrano tiene insólita decisión en medio de denuncia por presunto abuso a mujer argentina

    Marcia Succar, esposa de Carlos Zambrano, toma drástica decisión tras denuncia por presunto abuso

    Samahara Lobatón revela que su mamá Melissa Klug solo hace show

    Valery Revello, ex de Sergio Peña, reaparece con impensado mensaje en medio de grave denuncia contra el futbolista

    Keiko Fujimori revela el verdadero motivo del fin de su matrimonio con Mark Vito: “Vamos a ponerlo en una frase simple y sencilla..."

    Lo más vistos en Farándula

    Paloma Fiuza sufre grave accidente durante competencia en reality

    ¿Indirecta para Edison Flores? Ana Siucho enciende especulaciones con reflexión sobre la crianza: “No tienes tiempo”

    ¿Nuevo romance? Milett Figueroa y ‘Pato’ Parodi estarían saliendo, revela periodista argentino: "Su noviecito, pasaron Navidad juntos"

    Ana Paula Consorte revela insólito video de su embarazo en cumpleaños de su hijo

    Melissa Klug rompe su silencio tras duros mensajes de Samahara en su contra: "Valora a tu madre"

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;