Hija de Christian Cueva tiene INSÓLITA revelación acerca de Paul Michael junto a Pamela López: “Es su culpa | Créditos: Composición Wapa | Fuente: América / Difusión

Briana, la primogénita de Christian Cueva y Pamela López, llamó la atención al debutar por primera vez en la televisión junto a su madre como parte de un reality de baile en el programa Mande quien mande. Tras su participación, la adolescente fue entrevistada frente a cámaras y sorprendió al referirse abiertamente a Paul Michael, actual pareja de su mamá. ¿Qué revelación inesperada hizo sobre él?

Hija de Christian Cueva sorprende al hablar de Paul Michael en televisión

La hija mayor de la animadora de eventos y del futbolista se presentó en televisión como parte de la competencia denominada “La dupla perfecta”, donde demostró su talento para el baile. Luego de su presentación, fue abordada por la producción del programa y compartió detalles de cómo se animó a participar.

"No fue difícil convencerla, porque ella lo lleva en la sangre, le ha gustado desde muy niña bailar y le dije 'Briana, hay un reality de baile, ¿te gustaría? Ya...'", comentó Pamela López visiblemente emocionada.

La menor se mostró entusiasmada por vivir esta experiencia artística, pero lo que más sorprendió fue la confesión que hizo sobre Paul Michael y el rol que cumple en su carrera musical. Según contó, ella es quien se encarga de crear las coreografías de sus canciones para redes sociales, ya que el cantante no cuenta con un coreógrafo fijo.

"He creado Tiktoks de las canciones de Paul y así", dijo la pequeña, mientras que su madre bromeó al respecto: "Ella es la creadora, así que de los trend, es su culpa", respondió entre risas.

Briana reveló que ha diseñado los bailes de temas como Cantinero y Completamente enamorados, dejando en evidencia la confianza que el músico deposita en ella. Finalmente, Pamela López se mostró orgullosa del debut de su hija y aseguró que la respaldará si decide incursionar en el mundo del espectáculo.