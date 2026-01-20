Hija de Pamela López lanza fuerte mensaje tras confirmarse que su mamá NO se DIVORCIARÁ de Cueva. | Composición Wapa | Instagram

Pamela López volvió a sacudir la farándula peruana luego de que su abogado revelara que no se concretará su divorcio con Christian Cueva, al no existir un acuerdo entre ambas partes. Tras conocerse esta decisión, Fabiana Ríos, hija mayor de la influencer trujillana, generó revuelo al publicar un contundente mensaje en redes sociales que muchos interpretaron como una clara indirecta. ¿A quién iba dirigido?

Hija de Pamela López lanza mensaje tras polémico anuncio de su mamá

Como se recuerda, días atrás Pamela López difundió el comunicado de su abogado, quien sostuvo una reunión con la defensa legal de Christian Cueva con el fin de alcanzar una conciliación tras la demanda de divorcio del ‘Aladino’. Sin embargo, las partes no lograron consensuar un acuerdo, por lo que uno de los representantes legales decidió pronunciarse públicamente.

"A la opinión pública. Luego de la reunión sostenida con los abogados del demandante, debo decir que por ahora no hemos podido llegar a un acuerdo para obtener un divorcio de manera rápida y armoniosa", señaló el mensaje en redes sociales.

Posteriormente, Fabiana Ríos generó gran atención al compartir un fuerte mensaje en sus plataformas digitales, el cual no pasó desapercibido y que muchos vinculan con la exposición mediática que enfrenta su madre. "Rompe el patrón hoy o repite el bucle mañana", es la frase que se repite en varias ocasiones en su publicación de Instagram.

Revela motivo de su ausencia tras someterse a cirugía

Semanas atrás, la hija mayor de Pamela López llamó la atención al volver a mostrarse en redes sociales y explicar el motivo de su prolongada ausencia. Mediante sus historias de Instagram, Fabiana Ríos habló con sinceridad sobre su estado físico y contó que se encuentra en proceso de recuperación tras haberse sometido a una intervención quirúrgica.