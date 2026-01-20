Wapa.pe
Hija de Pamela López lanza fuerte mensaje tras confirmarse que su mamá NO se DIVORCIARÁ de Cueva: "Rompe el patrón"

Fabiana Ríos sorprendió al publicar un contundente mensaje luego de conocerse que Pamela López aún no se divorciará de Christian Cueva.

    Hija de Pamela López lanza fuerte mensaje tras confirmarse que su mamá NO se DIVORCIARÁ de Cueva: "Rompe el patrón"
    Hija de Pamela López lanza fuerte mensaje tras confirmarse que su mamá NO se DIVORCIARÁ de Cueva. | Composición Wapa | Instagram
    Hija de Pamela López lanza fuerte mensaje tras confirmarse que su mamá NO se DIVORCIARÁ de Cueva: "Rompe el patrón"

    Pamela López volvió a sacudir la farándula peruana luego de que su abogado revelara que no se concretará su divorcio con Christian Cueva, al no existir un acuerdo entre ambas partes. Tras conocerse esta decisión, Fabiana Ríos, hija mayor de la influencer trujillana, generó revuelo al publicar un contundente mensaje en redes sociales que muchos interpretaron como una clara indirecta. ¿A quién iba dirigido?

    Hija de Pamela López lanza mensaje tras polémico anuncio de su mamá

    Como se recuerda, días atrás Pamela López difundió el comunicado de su abogado, quien sostuvo una reunión con la defensa legal de Christian Cueva con el fin de alcanzar una conciliación tras la demanda de divorcio del ‘Aladino’. Sin embargo, las partes no lograron consensuar un acuerdo, por lo que uno de los representantes legales decidió pronunciarse públicamente.

    "A la opinión pública. Luego de la reunión sostenida con los abogados del demandante, debo decir que por ahora no hemos podido llegar a un acuerdo para obtener un divorcio de manera rápida y armoniosa", señaló el mensaje en redes sociales.

    Posteriormente, Fabiana Ríos generó gran atención al compartir un fuerte mensaje en sus plataformas digitales, el cual no pasó desapercibido y que muchos vinculan con la exposición mediática que enfrenta su madre. "Rompe el patrón hoy o repite el bucle mañana", es la frase que se repite en varias ocasiones en su publicación de Instagram.

    Revela motivo de su ausencia tras someterse a cirugía

    Semanas atrás, la hija mayor de Pamela López llamó la atención al volver a mostrarse en redes sociales y explicar el motivo de su prolongada ausencia. Mediante sus historias de Instagram, Fabiana Ríos habló con sinceridad sobre su estado físico y contó que se encuentra en proceso de recuperación tras haberse sometido a una intervención quirúrgica.

    Asimismo, publicó un video en el que aparece utilizando una faja de cuerpo completo, lo que evidenciaría que pasó por un procedimiento estético de consideración. La joven también dejó ver que asistía a un centro especializado para cumplir con sus terapias postoperatorias, demostrando que sigue estrictamente los cuidados indicados para su recuperación.

    Hija de Pamela López lanza fuerte mensaje tras confirmarse que su mamá NO se DIVORCIARÁ de Cueva: "Rompe el patrón"
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

