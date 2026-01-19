Wapa.pe
Magaly Medina vuelve a las pantallas de ATV con sorprendente spot: ¿será este su próximo ampay?

Luego de una larga pausa, Magaly Medina vuelve a las pantallas de ATV, y los fans esperan con ansias si traerá un nuevo AMPAY impactante.

    ¡Magaly Medina regresa con todo! La famosa 'Urraca' regresa a las pantallas más renovada, tras someterse a una delicada operación en Argentina, mostrando a sus seguidores el avance de su nuevo aspecto.

    Tras el cierre de 2025, los fanáticos de 'Magaly TV, La Firme' esperaban con ansias su retorno, y ahora ATV confirma oficialmente el regreso del programa con un creativo video elaborado con inteligencia artificial. La publicación sugiere que la nueva temporada podría iniciar con un impactante ampay que promete acaparar la atención de todos los amantes del espectáculo.

    Magaly Medina anuncia su regreso a las pantallas con un nuevo ampay

    La conductora Magaly Medina había anunciado a finales del año pasado que estaba cerca de renovar contrato con ATV por un año más. Ahora, el canal sorprendió a sus seguidores al compartir un video en redes sociales que despertó gran curiosidad.

    En la grabación, se observa a un hombre encapuchado obteniendo los famosos ‘ampays’ para luego entregar un USB a la ‘Urraca’, mientras en pantalla aparece: "Confidencial para ATV". La publicación añadió un toque de picardía: "Prepárate, porque la televisión peruana se vuelve a encender. Vuelve el programa que hace temblar a todo Chollywood".

    Los comentarios no se hicieron esperar, entre fanáticos emocionados y especulaciones sobre quién será el primer ampayado. ATV finalizó con un mensaje: "Los carros ya están en marcha y las cámaras encendidas. Etiqueta a ese amigo que no se pierde ni un chisme de la TV ¿Quién crees que caerá primero esta temporada?"

    ¿Cuándo regresa Magaly Medina a ATV?

    Aún no se conoce la fecha exacta del regreso de Magaly Medina, ya que la conductora se recupera tras una cirugía estética facial realizada en Argentina. Recientemente, comentó que su retorno estaba previsto para el primer lunes de febrero: "Justamente hoy hablaba con el doctor y decía que iba a empezar el primer lunes de febrero".

    Sin embargo, aclaró que las indicaciones médicas podrían obligarla a retrasarlo, aunque el lunes 3 de febrero ya había sido promocionado por el canal. La ‘Urraca’ confesó estar evaluando pedir unos días más de espera: "Mi salud está primero". Con un video de inteligencia artificial, ATV confirmó el regreso de ‘Magaly TV, La Firme’, generando gran expectativa por nuevos ampays.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

