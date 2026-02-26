Wapa.pe
Papá de novia de Adrián Villar ahora lo abandona y le quita su apoyo: "Que le caiga todo el peso de la ley"

Revelan lo que Marisel Linares decía de su HIJASTRO Adrián Villar antes del atropello y muerte de Lizeth Marzano

En medio de la polémica que envuelve a Marisel Linares por presuntamente encubrir a su hijastro Adrián Villar tras el atropello de Lizeth Marzano, comenzó a circular masivamente una entrevista pasada en la que ella se refiere a él.

    Marisel Linares y Adrián Villar
    La conductora de noticias Marisel Linares atraviesa un momento delicado tras conocerse que estaba al tanto de que su hijastro fue quien protagonizó el atropello que acabó con la vida de Lizeth Marzano.

    En medio de esta controversia, comenzó a difundirse ampliamente una entrevista pasada de la comunicadora, en la que se refiere al hijo de su pareja, Rubén Villar.

    LEE MÁS: Dictan detención preliminar por 72 horas contra Adrián Villar por muerte de Lizeth Marzano

    Marisel Linares y cuando se refirió a su relación con su hijastro Adrián Villar

    En TikTok se viralizó un fragmento de una entrevista en la que Marisel Linares habló sobre aspectos de su vida personal. En el video se le observa expresar lo enamorada que estaba de su pareja; sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando señaló que su hijastro Adrián Villar pasaba mucho tiempo con ella y con su padre.

    "Él ya tiene un hijo ya mayor, ya pasó los 18, tiene 19, entonces, como que un poco nos podemos abocar a nosotros porque si bien Adrián está constantemente con nosotros digamos que su atención también puede ser compartida conmigo", comentó inicialmente, antes de profundizar en su relación sentimental con el camarógrafo.

    "Doce años es difícil al inicio, pero yo veo a muchas parejas que siguen juntas después de 10 años, 12 años, pero por los hijos, a él y a mí no hay nada que nos ate, pero sí que nos una... Y si estamos él y yo en discusiones, ibas y bajas es por la pura decisión de mantenernos juntos porque yo quiero seguir a su lado y él quiere seguir a mi lado", relató Marisel Linares.

    Marisel Linares, Adrián Villar y su padre habrían pasado por la zona del atropello

    Nuevas imágenes emitidas en televisión han sumado un nuevo elemento a la investigación por la muerte de Lizeth Marzano. De acuerdo con el programa Magaly TV: La Firme, la periodista, su hijastro y Rubén Villar habrían transitado por el lugar del atropello varias horas después del hecho, antes de encontrarse en un parque con Francesca Montenegro y el padre de ella.

    Según el reportaje, cámaras de seguridad captaron el recorrido de un vehículo por calles de San Isidro a las 2:32 a. m. del miércoles 18 de febrero.

    Las imágenes —tal como se explicó en el programa— muestran al automóvil avanzando hacia la avenida Camino Real, precisamente a la cuadra donde, horas antes, la deportista fue atropellada.

    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

