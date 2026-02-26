Policía Nacional del Perú detiene a Adrián Villar, de 21 años, investigado por la muerte de la campeona de buceo Lizeth Marzano en San Isidro.

Este jueves, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron a Adrián Villar, de 21 años, investigado por el fallecimiento de la campeona nacional de buceo Lizeth Marzano tras el accidente registrado en San Isidro. La captura se realizó en el distrito de Miraflores, durante un operativo en un inmueble vinculado a familiares del joven, de acuerdo con lo reportado por Latina Noticias.

La diligencia se llevó a cabo luego de varios días de indagaciones y en cumplimiento de una orden de detención preliminar dictada en su contra. Villar es investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de auxilio y abandono del lugar del accidente.

Así se desarrolló el operativo

Según la información difundida, el joven fue ubicado dentro de la vivienda, específicamente en la sala del inmueble intervenido. Durante el procedimiento, los agentes le colocaron el chaleco que identifica a los detenidos; sin embargo, esta prenda fue retirada antes de su traslado.

La detención se produce tras la difusión de nuevas imágenes relacionadas con los minutos posteriores al accidente, material que habría contribuido a reforzar las acciones adoptadas por las autoridades en el marco de la investigación.

De acuerdo con información recogida por RPP, la decisión de intervenir se tomó luego de que distintos medios difundieran nuevas imágenes en las que se ve a Adrián Villar en un parque, junto a su padre y a la periodista Marisel Linares, horas después del accidente.

La captura de Villar Chirinos estuvo a cargo de agentes de Inteligencia de Tránsito y de Investigación de Accidentes de Tránsito, quienes lo ubicaron en un inmueble situado en la avenida Jorge Vanderghen, en Miraflores. Tras su detención, el joven fue llevado a la sede de Medicina Legal para cumplir con las diligencias correspondientes.

Luego de ello, será puesto a disposición de la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito, en La Victoria, donde deberá brindar su manifestación ante el Ministerio Público.

Según un documento fiscal al que RPP accedió, la medida de detención preliminar contra Adrián Villar se sustenta en la investigación que afronta “por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio culposo, y por el delito de omisión de socorro, en agravio de Lizeth Marzano Noguera; y, por el delito contra la administración de justicia, en la modalidad de fuga del lugar de accidente de tránsito, en agravio del Estado-representado por el Poder Judicial”.

Dictan nueve meses de impedimento de salida contra Adrián Villar

El Poder Judicial ordenó el último 23 de febrero que Adrián Villar Chirinos no pueda abandonar el país durante un periodo de nueve meses, en el marco de la investigación por la muerte de Lizeth Marzano, ocurrida el 17 de febrero.

La medida fue adoptada tras la audiencia en la que la defensa legal del investigado manifestó su conformidad con el requerimiento fiscal. Jefferson Moreno, abogado de Villar, señaló ante el juzgado que no presentaría oposición al pedido formulado por el Ministerio Público y remarcó que su patrocinado viene colaborando con las autoridades.

Asimismo, el letrado indicó que su defendido admitió ante la Policía Nacional y la Fiscalía haber estado al volante del vehículo involucrado en el atropello.