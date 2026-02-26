Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Papá de novia de Adrián Villar ahora lo abandona y le quita su apoyo: "Que le caiga todo el peso de la ley"

Dictan detención preliminar por 72 horas contra Adrián Villar por muerte de Lizeth Marzano

Policía Nacional del Perú detiene a Adrián Villar, de 21 años, investigado por la muerte de la campeona de buceo Lizeth Marzano en San Isidro.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Dictan detención preliminar por 72 horas contra Adrián Villar por muerte de Lizeth Marzano
    Detienen a Adrián Villar | Composición: Wapa Captura de pantalla Canal N
    Dictan detención preliminar por 72 horas contra Adrián Villar por muerte de Lizeth Marzano

    Este jueves, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron a Adrián Villar, de 21 años, investigado por el fallecimiento de la campeona nacional de buceo Lizeth Marzano tras el accidente registrado en San Isidro. La captura se realizó en el distrito de Miraflores, durante un operativo en un inmueble vinculado a familiares del joven, de acuerdo con lo reportado por Latina Noticias.

    La diligencia se llevó a cabo luego de varios días de indagaciones y en cumplimiento de una orden de detención preliminar dictada en su contra. Villar es investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de auxilio y abandono del lugar del accidente.

    wapa.pe

    VER MÁS: Marisel Linares toma RADICAL MEDIDA al exponerse IMÁGENES REVELADORAS de su reunión con Adrián Villar tras atropello a Lizeth Marzano

    Así se desarrolló el operativo

    Según la información difundida, el joven fue ubicado dentro de la vivienda, específicamente en la sala del inmueble intervenido. Durante el procedimiento, los agentes le colocaron el chaleco que identifica a los detenidos; sin embargo, esta prenda fue retirada antes de su traslado.

    La detención se produce tras la difusión de nuevas imágenes relacionadas con los minutos posteriores al accidente, material que habría contribuido a reforzar las acciones adoptadas por las autoridades en el marco de la investigación.

    De acuerdo con información recogida por RPP, la decisión de intervenir se tomó luego de que distintos medios difundieran nuevas imágenes en las que se ve a Adrián Villar en un parque, junto a su padre y a la periodista Marisel Linares, horas después del accidente.

    La captura de Villar Chirinos estuvo a cargo de agentes de Inteligencia de Tránsito y de Investigación de Accidentes de Tránsito, quienes lo ubicaron en un inmueble situado en la avenida Jorge Vanderghen, en Miraflores. Tras su detención, el joven fue llevado a la sede de Medicina Legal para cumplir con las diligencias correspondientes.

    Luego de ello, será puesto a disposición de la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito, en La Victoria, donde deberá brindar su manifestación ante el Ministerio Público.

    Según un documento fiscal al que RPP accedió, la medida de detención preliminar contra Adrián Villar se sustenta en la investigación que afronta “por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio culposo, y por el delito de omisión de socorro, en agravio de Lizeth Marzano Noguera; y, por el delito contra la administración de justicia, en la modalidad de fuga del lugar de accidente de tránsito, en agravio del Estado-representado por el Poder Judicial”.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Novia de Adrián Villar decide terminar su relación públicamente tras ser expuesta en reunión con él a horas de atropellar a Lizeth Marzano

    Dictan nueve meses de impedimento de salida contra Adrián Villar

    El Poder Judicial ordenó el último 23 de febrero que Adrián Villar Chirinos no pueda abandonar el país durante un periodo de nueve meses, en el marco de la investigación por la muerte de Lizeth Marzano, ocurrida el 17 de febrero.

    La medida fue adoptada tras la audiencia en la que la defensa legal del investigado manifestó su conformidad con el requerimiento fiscal. Jefferson Moreno, abogado de Villar, señaló ante el juzgado que no presentaría oposición al pedido formulado por el Ministerio Público y remarcó que su patrocinado viene colaborando con las autoridades.

    Asimismo, el letrado indicó que su defendido admitió ante la Policía Nacional y la Fiscalía haber estado al volante del vehículo involucrado en el atropello.

    "Nos allanamos, no nos oponemos al requerimiento y solicitamos clara y expresamente que se pueda declarar fundado el requerimiento no solamente respecto de la medida sino también del plazo de duración para que en ese tiempo Adrián Villar pueda demostrar su sometimiento al proceso, su responsabilidad en él y lamentar profundamente la tragedia que suscitó la investigación", expresó el abogado de Villar en la audiencia.

    SOBRE EL AUTOR:
    Dictan detención preliminar por 72 horas contra Adrián Villar por muerte de Lizeth Marzano
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Testigo clave de atropello de Lizeth Marzano se pronuncia y revela lo impensado

    Minsa emite guía ante calor extremo en Perú y lanzan ALERTA sobre ‘días mortales’ por lo que se viene

    Restaurante donde comió Adrián Villar con su novia antes del atropello contra Lizeth Marsano rompe su silencio

    Novia de Adrián Villar decide terminar su relación públicamente tras ser expuesta en reunión con él a horas de atropellar a Lizeth Marzano

    Abraham Levy el 'Hombre del Tiempo' hace ALARMANTE predicción: “El Perú va a sufrir por el...”

    Lo más vistos en Ocio

    Marisel Linares toma DRÁSTICA MEDIDA tras no acudir a citación policial por muerte de Lizeth Marzano

    Minedu confirma modificación en las vacaciones escolares a nivel nacional y lanza el cronograma oficial de este 2026

    Redes estallan contra Willax y reclaman la salida inmediata de Marisel Linares POR ENCUBRIR a su hijastro: “Encubren a cómplices”

    Novia de Adrián Villar rompe su silencio: Francesca Montenegro declara por el caso Lizeth Marzano

    Confirman varios días SIN electricidad: anuncian corte MASIVO de luz este 24 y 25 de febrero en estas zonas

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;