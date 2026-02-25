Wapa.pe
Perú está ARDIENDO: Senamhi activa ALERTA ROJA y advierte temperaturas de hasta 40 °C desde hoy en estas ciudades

Marisel Linares toma RADICAL MEDIDA al exponerse IMÁGENES REVELADORAS de su reunión con Adrián Villar tras atropello a Lizeth Marzano

Las imágenes emitidas muestran a la periodista reunida con su hijastro y su esposo solo horas después del trágico accidente que resultó en la muerte de la atleta.

    Marisel Linares es desmentida por imágenes de 'Magaly TV, la firme' | Composición: Wapa Captura de pantalla
    Este martes 24 de febrero, el programa 'Magaly TV, la firme' desmintió a la periodista Marisel Linares, quien en un comunicado intentó desligarse del caso Lizeth Marzano. En las imágenes mostradas en el espacio conducido por Magaly Medina se pudo ver cómo la comunicadora se reúne con su hijastro Adrián Villar, su padre Rubén Villar, la novia del joven y su progenitor, solo cuatro horas después del atropello a la atleta. En medio de la difusión de los videos, Linares tomó una drástica medida tras recibir comentarios en su contra.

    VER MÁS: Juliana Oxenford increpó contra Marisel Linares tras atropello a campeona de buceo

    ¿Qué hizo Marisel Linares en medio de nuevas imágenes que la involucrarían en caso de Lizeth Marzano?

    Las imágenes emitidas no solo en 'Magaly TV, la firme', sino también en Latina Noticias y América Televisión, se puede ver a Marisel Linares en una reunión con su hijastro y su esposo en un parque, a solo cinco horas de haber atropellado a Lizeth Marzano, quien falleció.

    “La vemos reunirse con su hijastro y con su esposo en un parque. La vemos a ella y al marido dejar a este chico de veintiún años, que acababa de matar a la joven atleta y campeona, que tenía un futuro maravilloso por delante, que la había dejado agonizando en una pista”, comentó la conductora.

    En medio del escándalo que ahora apuntaría a Marisel Linares en el caso y que podría ser acusada de encubrimiento, la comunicadora tomó la decisión de eliminar su cuenta en Instagram, el perfil, que se mantenía activo desde hace varios días, ahora no puede encontrarse en el buscador.

    Desde la difusión de su comunicado intentando desligarse de ser la responsable del atropello que terminó en tragedia, Marisel comenzó a recibir fuertes mensajes de usuarios indignados por su silencio, pues esta aseguró que el auto ya no le pertenecía y que era de otra persona, y pese a que conocía de quién se trataba, esta no lo mencionó.

    TE INTERESA: Periodista Marisel Linares habría ESCONDIDO a Adrián Villar el día que atropelló a deportista, reveló abogado: Imágenes la exponen

    Marisel Linares deja de aparecer en Willax TV en medio de la controversia

    Desde el 18 de febrero, la periodista Marisel Linares Chávez no ha vuelto a conducir los espacios informativos del canal Willax TV, coincidiendo con los días en que tomó fuerza la investigación por el atropello y fallecimiento de la deportista Lizeth Marzano, hecho en el que se encuentra involucrado su hijastro, Adrián Villar.

    Su ausencia tanto en el noticiero matutino ‘Hechos en Willax’ como en la edición central de Willax Noticias ha generado interrogantes entre los televidentes sobre su situación dentro de la casa televisiva. En redes sociales se especula si se trata de una suspensión, una licencia temporal o una decisión adoptada tras la difusión de imágenes relacionadas con el caso.

    Hasta la semana previa a la polémica, Linares formaba parte del equipo principal del canal. De lunes a viernes conducía el espacio ‘Hechos en Willax’ junto a Gonzalo Iwasaki y Fernando Rumiche, y por la noche participaba en la edición central de Willax Noticias con Alvina Ruiz y Omar Ruiz de Somocurcio.

    No obstante, desde el 18 de febrero hasta el 24 del mismo mes, la comunicadora no ha reaparecido en pantalla ni ha emitido declaraciones públicas sobre su continuidad laboral, lo que mantiene abierta la incertidumbre en torno a su futuro profesional en el canal.

    ;