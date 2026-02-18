Wapa.pe
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) implementará en 2026 nuevas medidas para facilitar la emisión del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe).

    El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció nuevas medidas para impulsar la emisión del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) durante 2026. La iniciativa busca modernizar los sistemas de identificación en el país y facilitar el acceso al documento digital a más ciudadanos. ¿Quieres saber si aplicas al beneficio de Reniec para sacar el DNI electrónico con descuento este 2026? Entérate aquí.

    ¿Quiénes obtendrán un descuento para sacar el DNI electrónico?

    Como parte del plan, la institución habilitó un paquete de 100.000 certificados con una tarifa equivalente al antiguo costo de S/ 30. Este beneficio se aplica luego de cancelar la tasa correspondiente en las plataformas autorizadas. La campaña estará vigente hasta la culminación de las Elecciones Generales de abril de 2026 y podrá ser utilizada tanto por menores como por adultos.

    Además, el organismo desarrolla operativos especiales dirigidos a grupos prioritarios, como recién nacidos, adultos mayores, personas con discapacidad y poblaciones de zonas rurales. En estos despliegues se prevé emitir más de 627.000 documentos.

    En paralelo, los formatos tradicionales, DNI azul y DNI amarillo, seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento, lo que asegura que quienes aún no cuenten con el DNI electrónico puedan participar en procesos electorales y realizar trámites sin inconvenientes.

    Consulta en línea el estado de tu trámite

    Las personas que deseen verificar si su documento ya fue emitido o continúa en proceso pueden hacerlo desde el portal oficial de la entidad, ingresando al apartado de consulta de trámite.

    Una vez dentro del sistema, el usuario puede elegir la modalidad de búsqueda y acceder a la información del proceso. La plataforma mostrará el nombre del titular, número de DNI, fecha de gestión y la oficina donde se realizó el trámite o donde se recogerá el documento. También indicará si el carnet está en etapa de impresión o listo para entrega.

    Amplían horarios de atención en Lima durante febrero ¿En qué sedes?

    Como medida adicional, se dispuso un horario extendido en varias sedes de Lima Metropolitana durante febrero de 2026, con el objetivo de agilizar la atención y reducir la afluencia de público en oficinas.

    El horario especial rige desde el lunes 2 hasta el domingo 29 de febrero. Durante este periodo, cuatro agencias atenderán desde las 06:15 a. m. hasta las 07:45 p. m.:

    • Miraflores
    • Independencia
    • Jesús María
    • Cañete

    La ampliación busca atender la demanda creciente y facilitar la obtención del DNI electrónico en la capital y zonas cercanas.

