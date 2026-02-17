CONFIRMADO | Reniec anuncia entrega gratuita de DNI electrónico en este distrito hasta el 27 de febrero

Este febrero 2026, importantes iniciativas favorecen a la ciudadanía. El Reniec, junto a diversas municipalidades, anunció una campaña gratuita para entregar el nuevo DNI electrónico 3.0 a personas vulnerables, con limitaciones económicas o en distritos con alta demanda. Esta medida permitirá a los peruanos acceder a servicios estatales como salud, educación y programas sociales. En esta nota te contamos todo lo que debes saber sobre esta entrega especial.