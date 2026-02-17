CONFIRMADO | Reniec anuncia entrega gratuita de DNI electrónico en este distrito hasta el 27 de febrero

CONFIRMADO | Reniec anuncia entrega gratuita de DNI electrónico en este distrito hasta el 27 de febreroÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Este febrero 2026, importantes iniciativas favorecen a la ciudadanía. El Reniec, junto a diversas municipalidades, anunció una campaña gratuita para entregar el nuevo DNI electrónico 3.0 a personas vulnerables, con limitaciones económicas o en distritos con alta demanda. Esta medida permitirá a los peruanos acceder a servicios estatales como salud, educación y programas sociales. En esta nota te contamos todo lo que debes saber sobre esta entrega especial.
¿Qué distrito podrá acceder al DNI electrónico GRATIS este febrero?
La Municipalidad de San Juan de Lurigancho será el distrito donde se podrá acceder al DNI electrónico gratuito este febrero. La entrega estará disponible hasta el 27 de febrero para menores de 0 a 16 años, adultos mayores de 60 años y personas con discapacidad. Los interesados deben acudir a:
- Primero: funciona en la Subgerencia de Programas Sociales, ubicada en la avenida El Bosque 331, urbanización Canto Grande, a espaldas de Sedapal (horario e atención es de 09:30 a.m. hasta la 01:00 p.m.
- Segundo: será en Palacio Municipal, situado en la avenida Belisario Suárez 1075, Zona D, con horario de lunes a viernes, de 9:30 a. m. a 1:00 p. m., aunque en este caso la atención estará habilitada hasta el 13 de febrero de 2026.
¿Qué otros distritos podrán acceder al DNI gratis?
- Villa El Salvador: La atención se realiza en la Villa del Adulto Mayor, ubicada en el sector 3, grupo 8, de lunes a viernes, de 9:30 a. m. a 1:00 p. m., hasta el 13 de febrero.
- Los Olivos: El punto de atención está en la explanada de la municipalidad, con horario de 9:00 a. m. a 2:00 p. m., también hasta el 13 de febrero.
- Cercado de Lima: Reniec atiende en la Casa Vecinal N.° 1, ubicada en el jirón Cañete 100, a espaldas de la iglesia Santa Rosa de Lima, de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 2:00 p. m., con atención extendida hasta el 27 de febrero.
- Independencia: La atención se brinda en la Demuna, ubicada en la avenida Túpac Amaru, kilómetro 4.5, en el horario de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.
- Comas: El servicio se ofrece en la Municipalidad de Comas, situada en la avenida España N.° 4, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.
- Carabayllo: La atención se desarrolla en el Estadio Ricardo Palma, ubicado en la avenida San Martín 350, desde las 9:30 a. m. hasta la 1:00 p. m.
- San Borja: El punto de atención está en la I. E. 554 Virgen de Lourdes, con horario de 9:00 a. m. a 2:00 p. m.
- Miraflores: La atención se realiza en la Casa Tovar, de 9:00 a. m. a 2:00 p. m.
- Jesús María: El servicio se ofrece en el local del CIAM, en el horario de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.