¡Golpe al bolsillo! Banco de la Nación comenzará a cobrar por este servicio que antes era GRATUITO

Elecciones presidenciales 2026: ¿cuántos peruanos deben renovar su DNI antes del cierre del padrón y qué pasa si no lo hacen?

Más de 103 mil mayores de edad aún figuran con DNI amarillo en el padrón electoral. Reniec refuerza campañas para evitar desinformación y problemas en las elecciones.

    La Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) lanzó una alerta dirigida a la ciudadanía luego de que se detectara que más de 103 mil personas mayores de 18 años continúan figurando en el padrón electoral con DNI amarillo, documento destinado únicamente a menores de edad. Esta situación, vigente al 14 de diciembre de 2025, podría generar confusión y alimentar narrativas falsas en el contexto de las próximas elecciones.

    El escenario quedó expuesto tras la aprobación del padrón electoral por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), lo que motivó a Reniec a reforzar su llamado para que los ciudadanos actualicen su documento de identidad a tiempo y eviten inconvenientes el día de la votación.

    Reniec refuerza campañas para evitar problemas en el voto

    El subdirector del Registro Electoral de Reniec, Manuel Chuquillanqui, explicó a la Agencia Andina que la entidad viene desplegando diversas estrategias para incentivar la actualización del DNI a nivel nacional, incluyendo campañas gratuitas y ampliación de horarios de atención.

    “Buscamos que la ciudadanía continúe actualizando su documento de identidad, sus datos, su foto y demás, de tal forma que puedan votar sin ningún tipo de problema el próximo 12 de abril”, declaró Chuqillanqui. En esa misma línea, precisó que algunas agencias han extendido su atención durante los fines de semana para facilitar el trámite.

    El funcionario también detalló que se han implementado otras medidas para acelerar el proceso. “También se han implementado campañas de gratuidad, cambios del DNI azul al DNI electrónico a bajo costo, entre otras medidas que van a continuar su curso hasta el día de la elección. No son solo los menores de edad quienes deben renovar su DNI, sino todos ciudadanos a fin de que tengan su documento actualizado”, señaló.

    Según cifras oficiales, al 16 de diciembre de 2025, cerca de 30 mil personas con DNI amarillo que aún no realizaron el cambio residen en Lima, lo que convierte a la capital en una de las zonas con mayor concentración de este problema.

    Actualización de datos para frenar la desinformación electoral

    Desde Reniec advirtieron que la falta de actualización del DNI puede dar pie a desinformaciones similares a las registradas en las elecciones de 2021, cuando circularon versiones sobre supuestos “niños votando”. En aquel proceso, la confusión surgió porque en el padrón aparecían fotografías de menores que ya habían cumplido la mayoría de edad antes del día de la elección.

    Con el objetivo de prevenir escenarios similares, el 29 de enero, Reniec remitió a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) una actualización clave que incluye la información de ciudadanos que cumplirán 18 años hasta el 12 de abril, cambios de fotografía, fallecimientos y modificaciones de domicilio.

    “Hemos hecho dos envíos de actualización a la ONPE en enero, empezando con el listado de ciudadanos fallecidos, también los cambios de fotos de los menores de edad que vayan a cumplir 18 años al día de la elección y la modificación de domicilio”, explicó Chuquillanqui, precisando que el objetivo es que la ONPE “refleje esa información en sus materiales electorales”.

    El subdirector agregó que Reniec continuará enviando reportes mensuales hasta la fecha de los comicios. “Trataremos de mantener la información lo más actualizado posible y que el miembro de mesa cuente con todos los elementos y transparencia posible para que la elección lleve con éxito”, afirmó.

