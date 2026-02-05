Wapa.pe
El Fenómeno El Niño podría quedarse hasta el mes de octubre. 

    Un nuevo fenómeno climático se aproxima a la costa del Perú. Se trata del Fenómeno El Niño (Enfen), el cual se presentaría hasta el mes de octubre de este año, aunque con una intensidad leve. A continuación, te contamos los aspectos más importantes que debes conocer sobre este escenario.

    ¿Qué impacto tendría este Fenómeno El Niño en la población?

    De acuerdo con el ingeniero Luis Vásquez, portavoz del Enfen, la institución se encuentra en estado de vigilancia ante un posible desarrollo del Niño Costero en el litoral peruano. Esto se debe a que varios indicadores oceánicos y atmosféricos vienen mostrando un incremento progresivo en la temperatura del mar desde marzo, lo que podría extenderse, con alta probabilidad, hasta octubre, según declaró en una entrevista para Infobae.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Minsa emite alerta epidemiológica por alto riesgo de transmisión de sarampión y polio: conoce medidas preventivas

    Fenómeno El Niño sería leve, pero podría intensificarse

    Según los reportes más recientes del Enfen, el evento tendría mayores probabilidades de manifestarse como un Niño de intensidad débil; sin embargo, no se descarta que su fuerza aumente con el paso de los meses.

    “Por el momento, los escenarios apuntan a un Niño débil, aunque siempre existe la posibilidad de que evolucione a una categoría más intensa”, indicó el vocero.

