Madre de Adrián Villar LLORA DESGARRADORAMENTE al ver a su hijo SER DETENIDO por la muerte de Lizeth Marzano

Marcela Chirinos , madre de Adrián Villar , se encontraba en el lugar la noche en que la Policía acudió a su vivienda para ejecutar la detención.

En las primeras horas de este jueves 26 de febrero, Adrián Villar, señalado como el conductor que atropelló y provocó la muerte de la deportista nacional Lizeth Marzano, fue intervenido y detenido por la Policía como parte de las diligencias del caso.

Durante el operativo, la madre del joven, de 21 años, se encontraba presente y no logró contener el llanto al verlo ser llevado por las autoridades.

Madre de Adrián Villar presenció el momento de la detención

Desde alrededor de la medianoche, agentes policiales llegaron a la vivienda de Marcela Chirinos, madre de Adrián, para ejecutar su detención por el fallecimiento de la campeona nacional. En el inmueble también estuvieron el padre del acusado y la periodista Marisel Linares.

“Efectivos policiales resguardaron el área desde las 12 de la medianoche. Hemos visto a los involucrados, no solo a Adrián Villar, sino que asu padre y a la periodista Marisel Linares”, reveló la reportera de Panamericana Televisión.

Asimismo, la periodista a cargo de la cobertura detalló que, durante el procedimiento, la madre del joven rompió en llanto, aunque no lo acompañó hasta la comisaría, donde continuaron las investigaciones.

”Hemos visto a la mamá preocupada, secándose las lágrimas y cuando su hijo es enmarrocado le da un abrazo y un beso en la frente. Ella se queda en su vivienda”, expresó.

Adrián Villar detenido por la PNP

Adrián Villar fue detenido de manera preliminar durante la madrugada de hoy, como parte de la investigación que se le sigue por el atropello que derivó en la muerte de la seleccionada de buceo Lizeth Marzano Noguera, ocurrido el pasado 17 de febrero en el distrito limeño de San Isidro.

La intervención a Villar Chirinos fue realizada por agentes de Inteligencia de Tránsito y del área de Investigación de Accidentes de Tránsito en un inmueble ubicado en la avenida Jorge Vanderghen, en Miraflores. Tras su captura, el joven fue trasladado a Medicina Legal para cumplir con las diligencias correspondientes al protocolo.