La expulsión de dos imitadores del programa ' Yo Soy ' genera controversia en redes. El imitador de Jowell lanzó acusaciones contra su excompañero Randy.

La expulsión de dos imitadores de ‘Yo Soy’ sigue generando controversia y ahora el conflicto se trasladó a redes sociales. El intérprete de Jowell decidió pronunciarse públicamente y lanzó fuertes acusaciones contra su excompañero Randy. La presunta pelea interna que motivó su salida del programa habría tenido antecedentes en los ensayos. El caso ha dividido a los seguidores del reality y aviva el debate sobre lo que realmente ocurrió detrás de cámaras.

Imitador de Jowell en 'Yo Soy' lanza duras acusaciones contra su excompañero Randy

La polémica salida de dos imitadores del programa ‘Yo Soy’ continúa generando repercusiones en redes sociales. Luego de que se conociera que ambos participantes fueron retirados del espacio televisivo por una presunta pelea interna, el imitador de Jowell, conocido en redes como “Jowell tributo 2026”, rompió su silencio y empezó a responder a los usuarios con mensajes que avivan aún más la controversia.

Según trascendió, el conflicto habría iniciado por tensiones durante los ensayos. Versiones extraoficiales señalan que el imitador de Jowell habría cuestionado reiteradamente el desempeño de su compañero, quien interpreta a Randy, situación que escaló hasta un fuerte intercambio verbal. Aunque no llegaron a los golpes, habrían estado a punto y la producción habría tomado la decisión de separarlos del programa para evitar mayores incidentes.

Tras la difusión del caso, varios seguidores le escribieron a “Jowell tributo 2026” para preguntarle qué ocurrió realmente y si continuaría trabajando con otro imitador de Randy. El artista respondió: “Ahora continuaremos trabajando con este Randy, solo demostrando lo mejor de todo este trabajo”.

Exparticipante de ‘Yo Soy’ asegura que todo saldrá a la luz tras su conflicto con su compañero

Sin embargo, sus respuestas no quedaron allí. En medio de comentarios divididos, dejó entrever que existiría otra versión de los hechos. “Ya verán quién dice la verdad y quién miente, este momento está todo muy fuerte para mí”, escribió en una de sus interacciones.

En otro mensaje añadió: “La verdad saldrá a la luz”, frase que repitió en distintas respuestas a sus seguidores. Incluso fue más directo al referirse a su excompañero: “Porque el Randy está mintiendo, ya saldrá la verdad”.

Cuando un usuario le cuestionó su actitud, el imitador sostuvo: “Yo ya no hablaré mal de él como él si lo seguirá haciendo, pero la mentira tiene patas cortas”. Además, respondió a otra seguidora con: “No sabes a quién apoyas amiga, pero ya te darás cuenta”.

Los comentarios en redes muestran una audiencia partida. Algunos usuarios respaldan al intérprete de Jowell, mientras que otros lo señalan como el principal responsable del altercado. Incluso hubo quienes aseguraron que el conflicto habría sido provocado por constantes críticas hacia el desempeño del imitador de Randy.