Luego de permanecer fuera del foco público en medio de cuestionamientos por un presunto encubrimiento en el caso de Lizeth Marzano, la periodista Marisel Linares volvió a ser captada por cámaras de televisión. El equipo de 'Magaly TV La Firme' registró su ingreso a un edificio ubicado en la avenida Manuel Olguín, en Surco. En las imágenes también aparecen su pareja, Rubén Villar, y Marcela Chirinos, madre de Adrián Villar. El inmueble alberga oficinas legales, entre ellas las del penalista César Nakazaki.

Magaly Medina revela detalles del encuentro de Marisel Linares antes las cámaras

Durante la emisión del programa, Magaly Medina presentó el informe y contextualizó la aparición pública de Marisel Linares. “Hoy nosotros tenemos imágenes exclusivas de la periodista Marisel Linares, que después de su comunicado y luego de verla acá en nuestro programa, reuniéndose después del trágico accidente con su hijastro, su pareja, la influencer y el papá de la influencer, mientras decidían qué cosa iban a hacer y la estrategia a seguir, no se ha vuelto a saber absolutamente nada de ella. Hemos tenido la noticia de que Willax la separó de su staff de periodistas, pero hoy nosotros, este mediodía, tuvimos imágenes de ella”, comentó.

Según lo comentado en el espacio televisivo, la información llegó a través del llamado “chismefono”, que alertó sobre una posible reunión con un abogado penalista para asumir la defensa de Adrián Villar y eventualmente la de la propia Linares. De acuerdo con la versión difundida, habrían acudido al quinto piso del edificio, donde funciona el estudio Souza y Nakazaki.

El material difundido muestra a Linares y a Rubén Villar conversando por teléfono en el ingreso del edificio, mientras los vehículos vinculados al grupo permanecían estacionados en el exterior. Al retirarse del lugar, la periodista fue interceptada por un reportero.

“Hola, Marisel, ¿qué tal? ¿Alguna declaración? Te están acusando de encubrir a Adrián Villar”, consultó el hombre de prensa. Sin detenerse y mientras continuaba en llamada, Linares respondió escuetamente: “Listo, doctor”.

Tras ello, abordó rápidamente la camioneta de Marcela Chirinos y se retiró del lugar sin brindar mayores declaraciones sobre su situación legal ni sobre su presunta participación en el caso.

Marisel Linares pide que su citación sea remota en investigación por encubrimiento

La periodista Marisel Linares solicitó que la diligencia fiscal en su contra se realice de manera virtual, luego de ser incorporada en la investigación por presunto encubrimiento personal a favor de su hijastro, Adrián Villar (21), acusado de atropellar y causar la muerte de la deportista Lizeth Marzano en San Isidro y retirarse del lugar.

El pedido, según se informó en televisión, tendría como finalidad evitar la exposición ante la prensa durante el proceso. La audiencia estaba prevista para este martes 3 de marzo a las 9:00 a. m. en la sede de la División de Tránsito, en La Victoria.

Desde el lugar donde debía desarrollarse la diligencia, el conductor Fernando Díaz señaló en vivo para el programa ‘Arriba mi gente’: “Ha pedido que sea virtual”. Además, explicó que la solicitud apuntaría a reducir el impacto mediático en una dependencia policial donde se esperaba presencia de diversos medios de comunicación.